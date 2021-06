Jackson Martínez: “Creo que la Selección no es un jugador, es un colectivo”

Jackson Martínez habló en el Carrusel Deportivo de Caracol Radio acerca del actual proceso de la Selección Colombia a cargo de Reinaldo Rueda. El exdelantero se refirió a la ausencia de jugadores como Radamel Falcao y James Rodríguez, así como un posible regreso a las canchas.

"El manejo del grupo es lo que mantiene la motivación en los jugadores", dijo 'Cha cha cha' sobre el estilo de Reinaldo Rueda, el cual se vio reflejado en el terreno de juego en el partido ante Perú en la séptima fecha de la Eliminatoria Sudamericana. Además habló del partido ante Argentina, "Lo mejor es que dejemos que el entrenador planifique un buen partido".

Sobre la criticada ausencia de jugadores como James Rodríguez y Radamel Falcao, Jackson Martínez, con quien compartió Selección, dijo, "Creo que la Selección no es un jugador, es un colectivo con grandes jugadores como Falcao y James Rodríguez".

Por último, el delantero se refirió a la posibilidad de regresar a los terrenos de juego "Nunca he parado de trabajar en mi tobillo. Recibí una invitación que no he dicho que no, pero tampoco he dicho que sí".