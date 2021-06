'Tren Valencia': "Colombia tiene que jugar a olvidarse de Messi"

El histórico delantero colombiano, Adolfo 'Tren Valencia', dialogó con el Carrusel de Caracol Radio sobre las sensaciones que le dejó el triunfo contra Perú y de cómo se debería plantear el juego contra Argentina en Barranquilla, donde se debe salir a "ganar o ganar por la localía".

Respecto a la manera en que Colombia encaró el juego contra Perú con la posesión de la pelota como base, resaltó que esa debe ser la prioridad para el partido contra Argentina y más si es en condición de local.

Le puede interesar:

"Colombia siempre tiene que pensar que no le puede dar el balón a los otros, el que tiene el balón siempre va a poner la iniciativa. A mí me gustó como jugó Colombia, lo que esperábamos era cómo iba a parar la Selección y no se vio un equipo con egoísmo. El profe (Rueda) también dio mucha tranquilidad", dijo.

Del mismo destacó que en principio, para el partido del próximo martes, una de las claves debe ser "olvidarse de Messi".

"Colombia lo que tiene que jugar es a olvidarse de Messi, le dio mucho a Argentina, pero no tiene los mismos años; el ritmo lo ha perdido, pero es un jugador para tener precaución. Colombia tiene que jugar tranquilo, hay unos jugadores rivales que juegan solo con la camiseta. Cuando uno se preocupa más por el rival, no se hace nada en el fútbol", destacó.

En cuanto al planteamiento del equipo para jugar contra la selección 'albiceleste, aseguró que apostaría por el mismo sistema

"Equipo que gana no se puede perder. Podemos poner un poco más arriba a Luis Díaz, en la derecha más con Muriel y centro delantero Zapata. Colombia tiene un buen equipo para hacer partido. Tenemos que salir a proponer. Maturana y 'Bolillo' nos decían que de local siempre teníamos que ganar", manifestó.

Respecto a la confianza en el equipo en los partidos, expresó que el rol del entrenador es clave en esta situación.

"Se consigue a través de la confianza del entrenador. Es un técnico tranquilo, cree en los muchachos y deja jugar. Los equipos de Rueda tienen una gran ventaja y es que juegan tranquilos, contra Perú nunca lo vi desesperado. Tenemos que ser muy serios, después del partido hay tiempo para folclor. No se puede jugar a relajarnos, porque Argentina es una selección buena", agregó.

Por último, recalcó que si fuera por él fuera, llamaría a otro jugador por la banda izquierda para enfrentar la Copa América.

"El sector izquierdo siempre ha sido difícil para Colombia, a Luis Díaz se le puede aprovechar por la velocidad. El único jugador que necesitamos ahora que va a comenzar la Copa América es a Johan Mojica, es un futbolista que tira muy buenos centros y es veloz", finalizó.