"Las preguntas sobre la vacunación no son apuesta al fracaso"

Vacunar sin política, ni fotos.

En cada uno de sus discursos de esta semana el presidente de la república ha insistido en que el Plan Nacional de Vacunación debe ser un propósito de unión nacional y que no debe politizarse. Sin embargo, en esos mismos discursos, el presidente ha calificado a quienes lo han criticado o ni siquiera criticarlo, a quienes han realizado el ejercicio profesional y periodístico de preguntar, o el del control político desde el congreso como "insensatos, mentirosos y creadores de noticias falsas".

Desde el pasado 30 de enero, cuando se dijo que Colombia sería uno de los primeros países que recibiría la vacuna a través del mecanismo Covax, el presidente Iván Duque aseguró que de manera tendenciosa se estaban produciendo noticias falsas para generar incertidumbre.

El 15 de febrero, mismo día que llegaron las vacunas al país, el Presidente insistió en su mensaje contra las noticias falsas durante su programa de prevención y acción.

Hoy, en el inicio de la vacunación masiva contra el covid-19, el presidente Iván Duque dijo que el país debe dejar atrás mezquindades, ideologías políticas, noticias falsas y mensajes tendenciosos.

Nuestro ejercicio se respeta. Pero además porque como periodistas y ciudadanos apostamos por el éxito de la vacunación no por su fracaso. El periodismo y el control político que se hace con altura contribuye a corregir errores, a construir mejores políticas públicas. Que desafortunado ocuparse en momentos como estos de politizar el ejercicio ajeno para mal cuando algunas de las decisiones gubernamentales han sido claramente políticas: escoger las ciudades de inicio; advertir a alcaldes y gobernadores que ellos no pueden alterar el plan o decidir que las primeras dosis se van a distribuir por todo el país, pero luego abrir la posibilidad de que todo un lote se concentre en Amazonas.

El ministro de salud insistió muchas veces en que lo menos importante era tomarse la foto de la primera vacuna. Ahora que llegaron, lo que ha ocurrido es lo contrario, el presidente y la vicepresidenta hoy Sincelejo y Montería, mañana Bogotá, el fin de semana municipios de Cundinamarca, haciendo las fotos de las primeras vacunas en cada caso, incluso para vacunar apenas a 6 personas, como hoy en Sincelejo. Pudiendo haber empezado el mismo día en todas las ciudades y sin fotos. No hay que vacunar con fotos. Solo vacunar.

También el ministro Ruiz ha dicho que el éxito del plan no es iniciar sino sostenerlo. No se entiende que en cada discurso, el presidente diga que esto es un parte de victoria, cuando la experiencia internacional muestra que en Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Estados Unidos, Inglaterra, España, por citar solo algunos países tuvieron que detener sus programas de vacunación, porque no pudieron garantizar el suministro de vacunas que les habían prometido.

Sería mejor concentrarnos en la gestión, en que lo médicos aparezcan en MI Vacuna, en el trabajo y no es un rifi rafa con los medios y cualquier voz que se atreve a preguntar, a dudar, a pensar, a temer, sin que ni siquiera le importe cómo se llama el presidente de turno.