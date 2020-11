“Cuando hay bonanza a los empleados nos va mal y cuando hay crisis también"

El Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, dialogó en 6AM Hoy por Hoy sobre la discusión que iniciará sobre el aumento del Salario Mínimo para el 2021 y dijo que “está demostrado que con un mayor incremento no se genera desempleo”.

“El momento es propicio no solamente para dialogar del Salario Mínimo Legal, si no del modelo económico sobre el cual está sustentado el país. No puede ser que cuando hay bonanza a los trabajadores nos va mal y cuando hay crisis, también”, aseguró Gómez.

Le puede interesar:

“Estamos en la línea de un incremento salarial que lo lleve a un millón de pesos y un subsidio de transporte de 120.000 pesos. Esto indudablemente causa malestar en algunos sectores empresariales, pero yo creo que es cuestión de que nos sentemos y dialoguemos cómo está la situación”, agregó el Secretario.

Por último, el Secretario Julio Roberto Gómez aseguró que espera llegar a buen puerto con las negociaciones, pues el año pasado se sintió decepcionado de que no hayan podido lograr un acuerdo por 20.000 pesos.