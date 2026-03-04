Ecopetrol responde a Fondo Soberano de Noruega y asegura que respeta derechos de comunidades étnicas

En las últimas horas, El Fondo Soberano Noruego, uno de los más grandes del mundo, excluyó a Ecopetrol de su portafolio. El fondo decidió desinvertir o excluir a la estatal colombiana hasta que existan señales de cumplimiento con los estándares establecidos por su Consejo de Ética.

6AM W presentó el documento de 26 páginas emitido el año anterior por el Consejo Ético del Fondo que revela los motivos para recomendar la desinversión en Ecopetrol a la que señalan de incumplir con los estándares exigidos en materia de respeto a los derechos humanos.

Mediante un comunicado, Ecopetrol aseguró que está comprometido con el respeto y promoción de los Derechos Humanos, por lo que cuenta con una Política de Derechos Humanos, desde el 2009 la cual ha tenido diferentes actualizaciones, la última en 2025.

“Se encuentra alineada con estándares nacionales e internacionales y se fundamenta en el principio de debida diligencia, orientado a prevenir posibles afectaciones y a gestionar de manera responsable los impactos de sus operaciones, de conformidad con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos”, indicó la estatal.

En el documento, el Fondo Noruego asegura que los derrames de petróleo que de manera constante se presentan por ataques al oleoducto Caño Limón - Coveñas y el oleoducto Transandino, han afectado a las comunidades indígenas U’wa y Awá, aunque reconoce que existen muchos más casos en los que a Ecopetrol se le responsabiliza de no proteger los derechos humanos de los colombianos en el desarrollo de la explotación de hidrocarburos.

Sobre este hecho, Ecopetrol indica que viene adelantando acciones al respeto de las comunidades indígenas U´wa y Awá, como sujetos de especial protección, mediante el fortalecimiento de espacios de diálogo y participación tendientes a adoptar acciones y medidas encaminadas a la gestión de riesgos y potenciales impactos en las regiones donde tiene presencia operativa.

La empresa, dio a conocer algunas acciones adelantadas con le empresa de transporte de hidrocarburos Cenit, para proteger a las comunidades:

1. Profundizó un tramo del Oleoducto Trasandino (OTA) que interfería con el acceso a la Casa de la Sabiduría Marcos Pai, mediante un trabajo articulado con la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA).

2. Avanza en la implementación de acciones impulsadas por Ecopetrol para la protección de las comunidades U’wa y Awá, en el marco del respeto por sus derechos fundamentales económicos, territoriales, culturales y ambientales.

3. En inversión socioambiental voluntaria y obligatoria, además de proyectos de Obras por Impuestos, la compañía, entre el 2024 y el 2025, invirtió más de 11.800 millones de pesos en los departamentos de Putumayo y Nariño.

La estatal petrolera aseguró que trabaja con las entidades del gobierno correspondiente, para dar cumplimiento del fallo proferido por la Corte IDH y adelanta un diálogo directo con las autoridades de ASOUWA para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.

En su comunicado se refiere, a las acciones violentas por parte de grupos armados ilegales, contra los oleoductos y la infraestructura para el transporte del crudo.

“Se resalta que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) como la Corte Constitucional de Colombia han reconocido que las afectaciones mencionadas por el Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega se derivan de hechos atribuibles a terceros en el marco del conflicto armado, y no de actuaciones propias de la compañía”

La empresa anunció, la búsqueda de reuniones técnicas con el Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega, con el fin de presentar los avances de las prácticas de Ecopetrol, que, según la entidad, están alineadas con las expectativas de los fondos de inversión más rigurosos del mundo.