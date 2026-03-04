Ecopetrol responde a MinMinas que suministro de combustible a Nariño se está haciendo con normalidad

Ricardo Roa en la sede de Ecopetrol, en Bogotá, Colombia, el 1 de abril.

Ecopetrol respondió a la comunicación que le remitió el Ministerio de Minas notificando a la petrolera de una apertura de investigación y proceso sancionatorio en su contra por presuntamente incumplir con la entrega de diésel a Nariño, lo que perjudicaría a transportadores y empresas.

La petrolera afirmó que el suministro de combustible a Nariño se está haciendo con total normalidad.

“Ecopetrol informa que el suministro de combustibles líquidos desde sus Refinerías a nivel nacional, y en particular para la zona del suroccidente del país se está realizando con total normalidad, no solo por nuestro compromiso con el abastecimiento de combustibles al país, sino en un riguroso acatamiento a la normatividad y regulación aplicables”, afirmó en un comunicado.

Asimismo, afirmó que disponen los inventarios necesarios para atender la demanda, de diésel, gasolina motor regular y extra con las cantidades requeridas y en la zona del suroccidente del país.

“A la fecha están disponibles y asegurados 330 mil barriles de diésel en puertos alternos para atender la demanda nacional, así como el plan de contingencia activado el día de hoy por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía”, resaltó Ecopetrol.

A ello agregó que en caso de existir alguna alerta por parte de agentes mayoristas que atienden la demanda con gasolina importada y diésel nacional desde la terminal de Tumaco, explorará alternativas, dentro de la normatividad aplicable, que permitan la entrega de volúmenes adicionales.

(Le puede interesar: Ecopetrol responde a Fondo Soberano de Noruega y asegura que respeta derechos de comunidades étnicas)

Entre tanto, la petrolera le pidió explorar alternativas para movilizar el producto mediante carrotanques a la planta de abastecimiento.

“Invitamos respetuosamente a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, responsable de garantizar el suministro de combustibles líquidos en el país, a explorar alternativas con factibilidad de implementación a través del Plan de Abastecimiento del Departamento de Nariño, como lo es la autorización para movilizar producto mediante carrotanques a la planta de abastecimiento ubicada en Tumaco”, señaló la compañía.