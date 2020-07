"Ejército debe formar soldados para evitar violaciones": Samper

Tras la respuesta del General Zapateiro ante las opiniones del expresidente Ernesto Samper en las que indicó que pareciera que "se está entrenando soldados para violar los derechos humanos", el exmandatario aseguró que la respuesta del General es resultado de “una interpretación mala leche de miembros del Centro Democrático”.

Ernesto Samper detalló que “los casos de violencia sexual no pueden recibir tratamiento de ‘remítase al a Fiscalía’ y estos casos revelan que hay algo más profundo y que debe haber responsabilidades institucionales porque se trata de soldados formados para evitar estos hechos y no para cometerlos”.

El expresidente indicó que luego de su opinión se conocieron más de 100 casos de violación por parte de soldados, por lo que se “demuestra que algo está fallando, no podemos aceptar que exista un patrón de conducta de violar niñas”.

Samper reconoció que durante su gobierno, hubo bastantes comportamientos contra el derecho internacional humanitario en los que no se respetaban caídos en combate ni menores de edad por lo que “se tomaron medidas de inicio de cátedra respecto al Derecho Internacional Humanitario”.

“Me preocupa que no se asuman responsabilidades institucionales porque el Éjército tiene que responder por la conducta de estas personas. No se debe solo pasar a entregar los expedientes a la justicia y no puedo compartir un Ejército violando niñas indígenas, cometiendo ejecuciones extrajudiciales o persiguiendo campesinos para destruirles sus territorios”, concluyó Samper.