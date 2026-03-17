Más de 1.6 toneladas de marihuana incautadas entre semillas de piña, en el Huila. (Foto: cortesía Policía)

La Policía Nacional durante la inspección de un vehiculo hallo más de 1.6 toneladas de marihuana, así como 2 kilogramos de extracto de marihuana (rosin), sustancias que se transportaban ocultas entre “semillas de piña”.

Asimismo, los paquetes presentaban una marcación con el logotipo del “payaso del Joker” característica asociada a estructuras dedicadas al narcotrafico, en medio del operativo también fueron incautados cuatro celulares y el vehiculo en el que transportaba la sustancia ilícita. Según las autoridades el vehiculo cubría la ruta La Plata-Neiva.

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El valor aproximado de las sustancias incautadas supera los $8.000 millones de pesos y se evito la distribución de más de 1.600.000 dosis.

El procedimiento se dio en medio del desarrollo de actividades de patrullaje y control vial; fue capturado en flagrancia un hombre de 37 años de edad, que se movilizaba como el conductor del vehículo tipo camioneta de color rojo, en donde se transportaba la mercancía.

El capturado, junto con los elementos incautados, fue dejado a disposición de la Fiscalía donde deberá responder por el delito de tráfico o porte de estupefacientes.

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“El trabajo permanente de nuestros uniformados en las vías del país permite seguir golpeando de manera contundente las estructuras del narcotráfico. Este resultado demuestra la efectividad de los controles y la capacidad institucional para detectar nuevas modalidades de ocultamiento utilizadas por estas organizaciones criminales”, manifestó el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.