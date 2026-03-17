Armada de Colombia incauto más de 100 antenas satélites en el río Arauca. (Foto: Armada Colombia)

En una operación de Control la Armada de Colombia incauto 110 antenas satélites tipo Starlink, que eran transportadas sin la documentación que acreditara su salida legal del país.

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La operación se llevo a cabo en el río Arauca, en el sector de Paso Canoas un cruce informal utilizado para el tránsito irregular hacia la frontera. En ese lugar unidades del Batallón Fluvial de Infantería Marina NO. 52 instalaron un puesto de control que permitió interceptar en la madrugada una embarcacion denominada “La Catrina 2”.

Durante la inspección, los uniformados hallaron varias cajas que contenían las antenas, según las autoridades, el material incautado está avaluado en 65 millones de pesos.

Se decomiso la embarcación y un motor fuera de borda, elementos que quedaron puestos a disposición de la POLFA para adelantar los procesos de de verificación, avalúo y las acciones correspondientes. Las autoridades avanzan con el proceso de identificación de los cuatro tripulantes.

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Estas acciones se desarrollan en el Plan de Campaña Estratégico “Ayacucho Plus”, una estrategia orientada en combatir las economias ilícitas y fortalecer la seguridad en la regiones fronterizas del país.