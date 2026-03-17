CNEB declara “estado crítico” el proceso de paz tras muerte de alias ‘Machaco’

Armando Novoa, jefe del equipo negociador del Gobierno y Walter Mendoza, jefe del equipo negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

En medio de cuestionamientos sobre el estado de los diálogos de paz con el denominado “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, el negociador del Gobierno, Armando Novoa, aseguró en 6AMW que el proceso sí ha tenido avances concretos, aunque reconoció que atraviesa un momento crítico tras la reciente muerte de uno de sus voceros y que a pesar de dejar buenos avances, no se firmará la paz antes de que finalice el gobierno Petro.

Durante la entrevista, Novoa defendió los resultados de la mesa de negociación, afirmando que en octubre del año 2025, se logró la destrucción de 15 toneladas de material explosivo en los departamentos de Putumayo y Nariño.

Además, dijo que el grupo armado se comprometió a facilitar la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca, con metas de hasta 15.000 hectáreas por departamento, aunque esos resultados aun no están materializados.

Según explicó, en Putumayo ya se han inscrito más de 15.000 familias en programas de sustitución y el proceso avanza de manera “satisfactoria”. En Nariño, especialmente en zonas como Roberto Payán y el triángulo del Telembí, cerca de 4.000 familias también hacen parte de esta iniciativa.

Otro de los puntos clave del proceso es la creación de zonas de ubicación temporal, una de ellas ya autorizada por el Gobierno nacional, donde inicialmente se concentrarán cerca de 100 integrantes del grupo armado en tránsito hacia la vida civil.

No obstante, el proceso enfrenta una coyuntura delicada tras la muerte de alias ‘Machaco’ (Alexander), quien actuaba como vocero del grupo en la mesa. El hecho ocurrió en la misma zona donde se adelantaban reuniones recientes, en Inda Zabaleta, y aún no hay claridad sobre los responsables.

“Es un golpe muy fuerte contra nuestra mesa de diálogos”, reconoció Novoa.

Pese a ello, afirmó que las conversaciones no se suspenderán y continuarán tras un receso acordado para consultas internas.

Frente al limitado tiempo que resta del actual Gobierno, aproximadamente cinco meses, el negociador señaló que el objetivo es dejar avances sustanciales, como la consolidación de zonas de ubicación, la erradicación de cultivos ilícitos y una hoja de ruta para transformaciones territoriales.