Ejército desmanteló una central de comunicaciones perteneciente al Clan del Golfo en Córdoba

En el desarrollo de la operación el Ejército Nacional incautó una gran cantidad de material de guerra y logró la captura de 4 personas. (Foto: cortesía/ Ejército Nacional)

El Ejército Nacional desmanteló una central de comunicaciones y material de guerra pertenecientes al Clan del Golfo, en el lugar se capturaron a cuatro presuntos integrantes del grupo armado. La operación se desarrollo en la vereda La Gloria municipio de Tierralta, Córdoba.

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En el procedimiento se incautaron:

Más de 100 cartuchos de diferentes calibres

Una pistola

Una escopeta

2 proveedores

Un portafusil

8 tablas de idioma operacional de combate (IOC)

24 radios de comunicaciones

5 cajas de baterias tipo AA

4 celulares

Una camisa pixelada

Un bolso de asalto

Entre otros articulos.

Según las autoridades, la ubicación de la central permitió la captura de cuatro personas, entre ellas una mujer, quien presuntamente sería la encargada de custodiar y operar una de las centrales de comunicaciones más relevantes de la Subestructura Javier Yepes Cantero, desde donde coordinaban y transmitían información relacionada con las actividades delictivas de la organización. Por medio del monitoreo de las antenas y la interceptación de la señal se suministraba información que facilitaba el transporte de grandes cargamentos de sustancias a través de corredores clandestinos de la región.

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Durante la salida de los capturados y del material incautado, las autoridades fueron hostigadas por integrantes del grupo criminal, los soldados accionaron sus armas y contrarrestaron el ataque, nadie resultó herido.

Las cuatro personas capturadas deberán responder por los delitos de fabricación, trafico y porte de armas, municiones de uso restringido, uso probatorio de las Fuerzas Militares y utilización ilícita de redes de comunicaciones, fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes para el cumplimientos de los respectivos procesos judiciales.