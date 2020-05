Contratista de la UPTC pide que investiguen a funcionaria por pedirle plata

Caracol Radio conoció una grabación de una conversación donde se puede escuchar a la señora Evangelina Amaya Chacón, quien se desempeña como funcionaria de la planta administrativa del Centro de Gestión de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el cargo de asistente de extensión, hablando con un hombre sobre un torcido, pues ella le pidió plata a una contratista de la universidad luego de hacer una capacitación para profesores.

El hombre con el que la funcionaria habla le dice “…pues le mandamos a hacer la vuelta, amenazarla…No…Pelarla de una vez...Jum, eso toca es quebrarla…Evangelina como tienes el corazón, le dice él…”

¿Pero de qué torcido hablaban?

Para entender el asunto nos comunicamos con Clemencia Torres quien fue la contratista que realizó la capacitación para los docentes del departamento de Boyacá y nos contó que ella presentó una propuesta de capacitación para los docentes a la Secretaría de Educación, allí hacen un comité técnico, sustento la propuesta y efectivamente es aprobada, la contratan para hacer la capacitación.

Asegura que “eso se realizaba en un convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, se realizó el evento y el último día una funcionaria de la Universidad me dice que yo debo entregarle $3´000.000 de lo que me pagaban a mí por mi trabajo, porque se habían hospedado más profesores de los que tenían previstos y no tenían como pagar el hotel”.

Más adelante relata que “le informe a un profesor de la Universidad y él le explica a la funcionaria que eso no se puede hacer, que no me puede pedir plata de mi contrato y que son temas presupuestales de la UPTC y del convenio con la Secretaría de Educación”.

¿Pero qué pasó, le entregó la plata o no?

Clemencia Torres, la contratista, cuenta que “transcurridos unos días me estuvo llamando insistentemente y yo no le podía contestar. Me deja un audio en el que dice que sabe que ese día me pagaron, que yo ese día reclame el cheque y que están en la puerta de mi casa para que les entregue los $3´000.000, yo le envió a ella un mensaje de WhatsApp y le escribo que sí, claro yo bajo a la Universidad y que a quién se los entrego y ella me indica que a la jefe, a la compañera o a ella”.

“Bajo efectivamente a la Universidad y pongo el caso en conocimiento del rector, Óscar Ramírez, le muestro tanto los audios como los chats, días después me llaman de la oficina de Control Interno, yo voy hago esta misma denuncia, entrego en un CD las pruebas y ya, me desentiendo del tema”, concluye la contratista.

En la grabación, la funcionaria de la universidad, Evangelina Amaya Chacón, admite que fue a buscar a la contratista a su casa y que como ella tiene cámaras de vigilancia porque tiene escolta, quedó registrada en video.

La contratista nos dijo que ya interpuso denuncia por estos hechos, pero hasta el momento no ha pasado nada.

“Asombra la inoperancia de la justicia, uno denuncia como periodista, como ciudadano y finalmente los hechos quedan ahí y por eso es que creo yo tenemos estas consecuencias. Yo ya he tenido amenazas, por eso tengo una medida de protección, hechos que tampoco se investigaron, hechos que también involucran a la universidad, esta denuncia de corrupción de la funcionaria yo la documento con audios, con chats y finalmente, pues no, no ocurre nada”, se queja Clemencia.

Sin embargo, la funcionaria cuestionada por pedirle plata a una contratista, dice en el audio que tiene Caracol Radio que si la llegan a investigar podría ser sancionada.

“Y si por decir algo te llega a envainar qué pasa, dice el interlocutor, ella responde: pues grave porque yo soy empleada, eso da una sanción gravísima. Vuelve y pregunta el interlocutor, qué tanto, que te saquen…Yo no sé, porque eso depende y con esto pueden hasta destituirlo a uno”.

Clemencia Torres le informó de esta nueva amenaza a la Unidad Nacional de Protección, a la Procuraduría y le pidió a esta última entidad que compulse copias a la fiscalía para que investigue.

En diálogo con Caracol Radio la señora Evangelina Amaya Chacón negó haberle pedido plata a la contratista. “No, no es cierto, yo nunca le pediría plata a esa señora, ni más faltaba. Ella tenía que cancelar unos dineros y no los canceló, es otra cosa, ella debe ser consciente de eso, porque cómo va a ser posible que en dos días ella se gane $9´000.000, era prácticamente tres contratos en uno, solamente se le podía hacer uno o máximo dos contratos, ella lo sabe. Yo no puedo decir otra cosa que sea la verdad, y ante Dios y la verdad”.

Frente a otra grabación en la que se le escucha a ella y su interlocutor hablar de mandar a picar a la contratista, dijo que fue culpa de su esposo quien la incitaba a hacer estos comentarios, pero que ella es incapaz de matar una mosca.

“No, no, eso es producto de la situación de mi esposo, porque él un día yo llegué incluso a la casa y le dije mire hay un problema con esa señora porque me hicieron un disciplinario injustamente, y él incitándome me dijo no tranquila, eso yo sé cómo lo hago, y era haciéndome hablar y yo dije no eso toca es pelarla, pero eso de que uno dice a veces esas cosas, pero yo no soy capaz ni de matar una mosca”.