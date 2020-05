"En algunas zonas habrá toque de queda y progresiva ley seca": alcalde Cali

Ante el aumento de contagios por COVID-19, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que se decretó la alerta naranja en toda la ciudad que permitirá extremar las medidas de control y aumentar la capacidad hospitalaria en esta región.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Ospina aseguró que esta alerta es un llamado al Gobierno Nacional y a ocho sectores más para que se destinen más recursos a esta ciudad y se tomen medidas económicas.

“Nosotros queremos decirle al gobierno que, si nos provee créditos de largo plazo y a baja tasa puede seguir el comercio. También es un llamado para afinar los fondos de inversión para Cali, los fondos de préstamo y los fondos de inversión”, aseguró.

El alcalde de Cali aseguró que este es un llamado para que los ciudadanos hagan un ultimo esfuerzo y respeten las normas de seguridad.

“Queremos por lo menos a 300 personas adelantando una pedagogía en las calles para que la gente entienda que va a pasar en esta nueva etapa, es una oportunidad para señalar que en la galería Santa Elena, que se va a cerrar, vamos a tener una asistencia para quienes viven de eso, es una necesidad porque queremos minimizar el riesgo”, aclaró.

Ospina dijo que en Cali no se permitirá la apertura de todo el comercio y que en algunas zonas específicas, no podrá haber venta de licor y se solicitará que las personas no salgan este fin de semana.