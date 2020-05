¿Debería el Gobierno construir una hoja de ruta para la reactivación?

En Hora 20 analizamos las últimas medidas tomadas por el Gobierno Nacional en materia tributaria y beneficios para el sector turismo; un análisis a la decisión que tendrá que tomar esta semana la Corte Constitucional sobre Andrés Felipe Arias y una mirada a la cadena perpetua a violadores que está a un paso de ser aprobada en el Congreso.

Esta tarde el presidente Iván Duque anunció que se acelerará el proceso de la jornada de día sin IVA en el país, las fechas definidas son 19 de junio y 3 y 19 de julio. Se espera que en esas fechas las personas puedan hacer compras de manera virtual y beneficiar bienes desde los $2.800.000 pesos; así como beneficios a insumos agropecuarios y la compra de patinetas y bicicletas. Otro de los anuncios hechos en materia tributaria es suspender el cobre del impuesto sobre el consumo y el no cobro del 19% de IVA a los locales comerciales.

También se anunció la construcción de protocolos de bioseguridad al sector turismo; así como mayor apoyo económico al sector y la implementación de proyectos de innovación y competitividad que lleven al resurgimiento del sector turismo, uno de los más golpeados por la parálisis en la economía.

También se anunció por parte de la Ministra de Cultura, el beneficio al sector por un valor mayor a los $80 mil millones de pesos.

Se hizo referencia a un editorial del periódico Portafolio que plantea la necesidad de tener una hoja de ruta clara que permita tener conocimiento de cómo se reactivará el país durante y después de la pandemia.

Lo que dicen los panelistas

Luis Felipe Henao, abogado, columnista y exministro de Vivienda, dice estar de acuerdo con la necesidad de plantear una hoja de ruta clara, ya que para él uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es a la incertidumbre por saber qué va a pasar en los próximos meses y días. Añade que cada vez es más certera la posibilidad de una recesión económica que llevará a la profundización del desempleo, por lo que opina que es necesario que los empresarios puedan tomar decisiones lo más pronto posible con el fin de evitar la destrucción de la cadena de empleo.

Frente al debate de Andrés Felipe Arias dice que se tiene que separar lo jurídico de lo político. En lo primero asegura que Arias tiene la razón, ya que la doble instancia está consagrada no solo en la constitución sino en varios tratados internacionales que Colombia ha suscrito, por lo que toda persona tiene derecho a una segunda instancia. Desde lo político dice que no se pueden resguardar en el argumento de una persecución política, ya que la Corte también ha fallado en beneficio de personas del mismo sector político.

Según Ángela María Robledo, representante a la Cámara por la Colombia Humana si hay algo evidente en esta pandemia es la fragilidad del sistema económico. “Hay una enorme fragilidad y vulnerabilidad de familias que por esa informalidad estaba una semana de caer en la pobreza.” Agrega que más que una hoja de ruta, lo que debe haber es un plan integral de reactivación de la economía, el cual también permita repensarnos como sociedad y en medidas multilaterales con la región. Además, dice “debemos tener una economía más local y regional.” En cuanto a las políticas que se han impulsado para enfrentar la pandemia, dice que son fragmentadas desde lo social y lo económico.

Planteó la necesidad de una renta básica que le llegue a una gran parte de los colombianos, con la que se logre mayor movimiento en la economía y un tipo de sustento para los más pobres y afectados por la parálisis que ha generado la pandemia. También dice que figuras como la renegociación de la deuda pública a nivel nacional e internacional permitiría la liberación de billones de pesos.

Asegura que en el caso de Arias separar lo jurídico de lo político es muy complejo por el apoyo que el exministro ha recibido desde el uribismo durante todo el proceso. Dice que sus argumentos pueden ser más políticos que jurídicos a la hora de conseguir la segunda instancia, y agrega que este fue condenado por la Corte Suprema de Justicia con suficientes razones de peso.

Para Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, estamos en una crisis muy compleja, por lo que considera necesaria una hoja de ruta que permita la recuperación económica con reglas claras; pero dice que la mejor forma de empezar a solucionar los problemas que tenemos es abrir la economía “el país ya no aguanta más en aislamiento obligatorio.” Frente a propuestas como la renta básica, dice que es inviable, ya que el Estado no tiene la capacidad de sacar en seis meses $90 billones para cubrir un programa de esa magnitud. Por el contario, cree que los programas sociales que se han implementado durante la pandemia han impactado cerca de 30 millones de personas y dice que es más eficiente.

“No me cabe la menor duda del manejo que el gobierno le ha dado a esta emergencia, pero la percepción es que se siente es la fragmentación. Al sacar medidas semanales por sectores se percibe esa fragmentación. Si no se le da al país una hoja de ruta clara de recuperación económica, cada semana se va a volver una angustia y da una mala percepción” dijo el representante frente a la necesidad de una tener claros los tiempos de reapertura.

En cuanto al caso de Arias en la Corte Constitucional, dice que cree en la inocencia del exministro y que lo que está reclamando es poder acceder a un derecho universal, recalca que la constitución estaba equivocada al no permitir la doble instancia y cree que el fallo a favor de Arias no abrirá un boquete a que personas condenadas por la Corte Suprema tengan acceso a una doble instancia. “Ojalá la Corte Constitucional le de una lección a la Corte Suprema de lo que es justicia en este país” concluye.

Yohir Akerman, periodista y columnista, considera que sí hay una fragmentación en las ideas del gobierno y que semana a semana navega en una situación que es compleja para todos. Agrega que la pandemia ha dividido a los gobiernos en dos bandos, el primero es el que muestra liderazgo y maneja la situación de una manera estratégica. El segundo es el que toma medidas reactivas, que suenan fragmentadas y que son más tácticas que estratégicas, por lo tanto, cree que ese tipo de medidas no solucionan los problemas estructurales que tenemos como el desempleo.

Sobre el pedido que ha hecho Andrés Felipe Arias en la Corte Constitucional, dice estar de acuerdo con el hecho de que pueda impugnar su condena. “Estoy de acuerdo desde lo jurídico; por lo tanto, de debe separar el debate político del jurídico.” Dice que el exministro se hace pasar como una víctima de persecución política o que no cometió ningún delito, pero considera que esos argumentos no hacen parte del debate jurídico y que tienen gran cantidad de vacíos. Señala que fueron varios los organismos del Estado que encontraron culpable a Arias tanto jurídica como disciplinariamente por actuales funcionarios del gobierno de Iván Duque. Finalmente dice que el hecho de acceder a una segunda instancia, no quiere decir que el fallo se va a caer, por el contrario, piensa que se debe ratificar “la evidencia y los testimonios que rodean el caso demuestran la culpabilidad.”