Líder social de Risaralda tuvo que salir del departamento por hostigamiento

Se trata de Eisenhower Zapata, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, quien se ha caracterizado por denunciar vehementemente el actuar de las bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico, la extorsión y los préstamos 'gota a gota' en la región.

Pese a que es muy poca la información que se conoce al respecto, Jaime Gutiérrez, asesor de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, le contó a Caracol Radio que recibió una llamada de Eisenhower pidiéndole que se comunicara con la Policía porque dos hombres que iban a bordo de una motocicleta habían intentado ingresar a su vivienda.

"A las 11:00 me llamó Eisenhower y me preguntó que dónde estaba y yo le dije que en mi residencia. Me dijo que si podía llamar al cuadrante porque él iba saliendo de su residencia y, cuando abrió la puerta para salir, los tipos de una moto se le fueron encima y él alcanzó a entrar, junto con su niño, y cerrar la puerta. Se puso a llamar al cuadrante y nunca contestaron. No hubo tiros. Yo también llamé a la Policía pero nunca contestaron", relató.

Esta casa radial pudo conocer que Zapata se vio obligado a salir de la ciudad junto con su familia para salvaguardar su vida. Por lo pronto, no ha habido pronunciamiento por parte de las autoridades.