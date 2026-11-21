Verónica Estrada se pronunció tras polémica por presuntos títulos falsos: esto dijo
La congresista Verónica Estrada confirmó que le otorgó poder a Santiago Trespalacios para que la represente y que no se referirá a los hechos mientras recibe el llamado de las autoridades.
Se pronunció por primera vez la congresista Verónica Estrada sobre la polémica por sus presuntos títulos falsos. Confirmó que le otorgó poder a Santiago Trespalacios para que la represente y que no se referirá a los hechos mientras recibe el llamado de las autoridades.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...