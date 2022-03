Apuestan por la investigación con nuevo laboratorio de Cambio Climático

Con una apuesta por desarrollar procesos de innovación social para fortalecer las capacidades de las instituciones en la atención a la problemática ambiental, la Universidad de Caldas en asocio con 14 instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, ha desarrollado un nuevo Laboratorio de Cambio Climático y Innovación Social, Innovalab Climática.

“Creo que lo más bonito de este laboratorio es entender que la ciencia es muy valiosa para resolver los problemas, pero si no se conecta con la sociedad, si no escuchamos lo que piensa la gente y si no logramos que instituciones como Corpocaldas o que la Secretaría del Medio Ambiente o que el Ministerio del Medio Ambiente crean que hay que diseñar políticas públicas para que esto se resuelva, nos quedamos con una mesa sin las patas completas”, resaltó Patricia Salazar Villegas, vicerrectora de Proyección de la Universidad de Caldas.

El proyecto empezó a desarrollarse hace dos años, cuando la institución educativa se presentó a un Erasmus, herramienta de financiación de la Unión Europea para proyectos, con la que las universidades latinoamericanas adoptan buenas prácticas de instituciones europeas para transferirlas, y desarrollar conocimiento y redes de trabajo alrededor de temas que son desafíos globales.

“Se pretende que esta propuesta de laboratorio pueda estar físicamente ubicado en el Jardín Botánico, donde podamos generar propuestas que fortalezcan la interdisciplinariedad para la atención a la problemática del cambio climático en el mundo, partiendo de las condiciones locales… de las problemáticas que se presenten, tanto por mitigación como por adaptación en la región”, señaló José Humberto Gallego Aristizábal, director del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas.

La institución contará en esta oportunidad con el apoyo de universidades de Colombia, México, Brasil, Italia, Francia y España, buscando además favorecer la presentación de proyectos de acción en investigación, atención y proyección para las comunidades.

