Elecciones en Venezuela, ¿cuáles son los escenarios para el próximo domingo?

En Hora20 este viernes y el próximo lunes 29 de julio, el foco estará sobre Venezuela a propósito de los comicios que se celebrarán el próximo domingo. Este viernes el análisis a cómo llega Venezuela a esta elección, los escenarios ante los resultados, las posibilidades de un triunfo de la oposición, los riesgos de fraude y las explicaciones ante una consolidación en el poder del oficialísimo. Una mirada al rol de los jóvenes, de los migrantes y de los militares, así como el peso de la comunidad internacional en estas elecciones.

Lo que dicen los panelistas

Colette Capriles, politóloga venezolana, profesora agregada e investigadora en el área de Filosofía Política y Ciencias Sociales en la Universidad Simón Bolívar, señaló que la palabra para descubrir lo que pasa en Venezuela es la incertidumbre, “eso es exactamente lo que yo creo que hay que subrayar. A pesar de que tenemos cifras de encuestas y una atmósfera que llama al cambio político, la vía para que eso ocurra no depende solo de una elección”, en esa medida, dijo que las esperanzas están puestas de que una elección puede resolver y abrir una puerta al cambio, “la incertidumbre no es solo en cómo se va a desarrollar el proceso ante las dudas operativas”.



Sobre la confianza en el sistema electoral, dijo que una vez la persona está ante la máquina, el voto queda blindado y no se puede tocar, con lo cual, explicó que la capacidad de control que tiene el chavismo sobre las elecciones es previa al momento en el que la persona acude a la urna.

Juan Diego Quesada, corresponsal de El País, España para la región Andina, señaló que esta es una campaña asimétrica, “el chavismo controla los medios institucionales y vemos a la oposición que posiciona de manera asombrosa a Edmundo, un señor que era casi un desconocido”. Resaltó que es muy difícil saber qué va a pasar realmente el próximo domingo, “estamos en un escenario incierto, pero muy interesante, estamos a 48 horas de un cambio que puede ser histórico. Ocurra lo que ocurra Venezuela no va a ser el mismo país el día siguiente”.

De otro lado, dijo que nadie se atreve a hacer un pronóstico real, “si gana Edmundo, hay condiciones que ellos quisieran imponer. Bajo ningún concepto Machado puede pertenecer al gobierno, que ella no forme parte de ningún proceso, entonces esos seis meses de Edmundo electo y Maduro en funciones podría ser una época difícil, entonces ahí entra en juego la diplomacia y las relaciones internacionales”.

Luis Vicente León, economista, Magister Ingeniería Empresarial, Presidente de Datanálisis y profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que hay gran incertidumbre a pesar de la magnitud de la preferencia a favor de la oposición, creemos y lo vemos en los cálculos, que la oposición es mayoría, hay un deseo de cambio muy marcado”. De hecho, dijo que, si no tuviéramos un solo dato, la hipótesis natural, después de 25 años de chavismo con los problemas, lo normal es que se está ante un pueblo que quiere cambiar. Comentó que las encuestas pueden sobrestimar la fuerza opositora, “eso sin contar con que hay un 36% de la población que es joven, ellos no se inscribieron o son la mayoría de los que emigró y al tiempo son los más opositores”.

También comentó que el gobierno de Maduro tiene recursos, dinero y la capacidad de presionar a 5,5 millones de empleados públicos, con lo cual, dice que el chavismo ya contaría con esos votos seguros. En cuanto al escenario de reconocer triunfos y derrotas, dijo que una de las preguntas que toca hacerse es si María Corina reconocería un triunfo de Maduro, “él puede terminar presionado por divisiones del chavismo y militares y deberá negociar, pero en el caso de María Corina es diferente”.

Laura Gamboa, profesora de democracia y asuntos globales del Keough School of Global Affais en la Universidad de Notre Dame, doctora en Ciencia Política, experta en asuntos de democracia, autoritarismo, instituciones y comportamiento electoral, advirtió que es normal que haya incertidumbre, “todas las transiciones tienen incertidumbre, eso no es nuevo y es normal en ventanas de oportunidad”. Resaltó que hay un escenario en el que el chavismo gana porque es una elección en donde el árbitro es de un solo lado y el Estado despliega herramientas para impedir el voto, en ese sentido, ganaría vía irregularidades. También comentó que existe el escenario de que el gobierno no gane y reconozca, “puede haber presiones externas que genere incentivos. Otra posibilidad es que el gobierno no gane y haya silencio. Entonces todo cae en las presiones”.

Sobre el impacto de este proceso electoral en la región, dijo que hay lecturas desde el lado migratorio donde el llegar acuerdos podría generar algo de estabilidad, “hay una necesidad importante de solucionar el tema migratorio, ese es el interés de Estados Unidos. Si se lograra cambio de gobierno es importante pensar que es un gobierno autoritario menos en la región, pues mientras más democracias hay, hay más tendencia a países democráticos”. Por último, dijo que una de las consecuencias de un cambio político, sería abrir la discusión sobre el crimen en América Latina.