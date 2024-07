Reactivación económica y reforma tributaria: los expertos analizan el panorama

En Hora20 el análisis a fondo de la situación económica del país y las condiciones de inversión para las empresas ante un panorama de un plan de reactivación económica que presentará el Gobierno al Congreso, la posibilidad de una nueva reforma tributaria y el plan de inversiones forzosas que se impulsa desde el Ejecutivo. Una mirada a la conveniencia de estas ideas y los planes que necesita el país para generar crecimiento y estabilidad a la económica.

Lo que dicen los panelistas

José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos, ANIF y doctor en Economía, resaltó que estamos en una situación difícil en lo económico, “el gobierno habla de recortes sin espacio fiscal y habla de una ley de financiamiento que en principio ya ha trazado líneas rojas”. Manifestó que con tantas líneas hay un conjunto vacío de las posibilidades de tener un aumento importante en el recaudo tributario, además, fue claro en señalar que la situación fiscal del 2025 se ve muy compleja, “el país tiene que darse cuenta de que después de las dos últimas tributarias el apetito por una nueva expansión en el recaudo va a ser muy baja”.

Sobre las fórmulas de reactivación, dijo que hay un componente claro como es el de la seguridad física. También insistió en que, dada la apretada situación fiscal, hay que buscar fórmulas donde no necesariamente se requieren muchos recursos, “hay políticas de reactivación sin costo, pero no creo que el Gobierno las escuche. Hay preocupación sobre insuficiencia energética, en particular sobre el gas, con lo cual, tener una nueva ronda de contratos de exploración, aliviaría el panorama”.

Para María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva Aliadas, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana y exministra de Comercio, en el tema de la ley de financiamiento, no hay mejor reforma que la austeridad en el gasto y buena ejecución del presupuesto en inversión, “el PGN 2025 tiene un incremento importante en gasto de funcionamiento y disminución en el presupuesto de inversión. En un estancamiento de la economía más que hacer esfuerzo para tener más gasto, se debe reducir el gasto de funcionamiento y aumentar las acciones de inversión”. Detalló que hay decrecimiento de la inversión del 12% por balanza de pagos y un incremento de inversión de Estados Unidos, “lo importante es cuidar la inversión. El concepto de soberanía nacional en sectores clave y eso ha generado incertidumbre”

De otro lado, dijo que la reactivación no da espera, “toca tomar acciones concretas, realizables y que le quite el freno de mano a la economía. La semana pasada hubo acercamiento entre gremios y el Gobierno, eso hay que celebrarlo”.

Juan José Echavarría, excodirector del Banco de la República y doctor en Economía, planteó que el PIB crece poco y la inversión está estancada, sin embargo, dijo que el Gobierno ha hecho cosas buenas como el ajuste de precios en gasolina y ACPM. Sobre ideas como no cumplir la regla fiscal, comentó que esta propuesta cada vez toma más fuerza, “la regla no es un invento colombiano, más de 90 países tienen ese mecanismo”.

Sobre las dinámicas de gasto, explicó que con la Constitución de 1991 el gasto público crece y después llega la pandemia con la que tocó empezar a gastar, “pero ahora toca volver a los viejos tiempos de antes de la pandemia frente al gasto”. También comentó que uno de los errores del Gobierno fue que se sobrestimó los ingresos tributarios, “se pensó que tendría plata con litigios, un trabajo de la DIAN que no ocurrió y con crecimiento económico. Toca hacer ajuste fiscal por el lado del gasto”.

Sobre las fórmulas de reactivación, dijo que es importante pensar en reducción de aranceles, transacciones financieras costo $0 e IVA del 19% para todos, excepto para el Sisbén 1, 2 y 3.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, profesor universitario, exministro de Minas y exdirector de Planeación Nacional, destacó que el país vive un momento difícil, “la economía no está bien, no hay norte y no hay claridad. Queda claro que no hay coherencia ni una estrategia que dé claridad y confianza a la economía”. Señaló que hay tres fundamentos para que una economía tenga buen desempeño: seguridad jurídica, seguridad física y seguridad energética, además planteó que cómo se va a bajar impuestos si la situación fiscal es apremiante, “dicen que no tocan el IVA ni impuesto de renta a personas; entones los mensajes son incoherentes y las propuestas no son viables”.

Sobre el impuesto de renta a las empresas, dijo que sí es necesaria una reducción, pues considera que el 35% es una tasa muy alta que indica que estamos desfasados. Sin embargo, dijo que esta bajada del impuesto de renta cuesta $13 billones, “les toca subir el impuesto al carbono en una proporción inaceptable. Al Gobierno le ha faltado coherencia”.

Sobre las salidas, dijo que es importante que el gobierno genere confianza y que el Presidente frene los anuncios que indicarían un cambio en las reglas del juego. Por último, dijo que fórmulas como el de la construcción de la vivienda y entrega de subsidios es un buen mecanismo para dinamizar la economía.