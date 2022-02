Determinan presencia de mercurio en atún enlatado distribuido en Montería

El Grupo de Investigaciones en Aguas, Metales Pesados y Plaguicidas (GIAMP), de la Universidad de Córdoba, determinó la presencia de mercurio y metilmercurio en una marca de atún enlatado distribuida en Montería.

La investigación es producto del trabajo de grado del profesor Mauro Lombana Gómez, egresado además del Departamento de Química de Unicórdoba, para obtener su título como magíster en Ciencias Químicas, en esta misma institución, bajo la dirección del también docente Edineldo Lans Ceballos.

Explica el profesor Lombana que se escogieron las cuatro marcas de atún enlatado más distribuidas y vendidas en la ciudad, se realizaron 160 muestras con equipos de última tecnología, encontrando que una de las marca, presenta 0,792 microgramos para mercurio total y 0,725 microgramos para metilmercurio.

“No significa que la marca está completamente contaminada, basados en una ingesta semanal estimada se sugiere que el consumo no asocia posibilidad de riesgo en la salud al grupo de adultos de la población en general, con valores tolerables. Pero, para los grupos de niños y mujeres en edad fértil representa riesgo para la salud el consumo de esa marca, una vez se supere la ingesta semanal tolerable de 1,6 microgramos. Este es un estudio netamente académico, investigativo, no buscamos alarmar a la población”, sostiene el profesor Lombana.

Agrega el científico unicordobés que entonces se recomienda un monitoreo continuo de mercurio total y metilmercurio en atún enlatado. Explica como hipótesis de la presencia de esos metales en el citado producto la contaminación de los acuíferos desde sitios de explotación del oro que termina en la red trófica.

¿CÚAL ES LA MARCA?

En Caracol Radio le preguntamos al profesor Lombana por qué no se da a conocer a la opinión pública el nombre de la marca en la que hallaron contaminación y nos respondió lo siguiente: "Los estudios de investigación científica que realiza el Grupo de Investigaciones en Aguas, Pesticidas y Metales Pesados de la Universidad de Córdoba, no buscan crear revuelo en la población cordobesa en general; se hizo un estudio netamente académico y no para generar problemas a los investigadores del grupo, por eso no tenemos la autoridad para dar nombres de marcas en específico.