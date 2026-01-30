Regresa el TACOFEST 2026 para descubrir los sabores mexicanos

Del 5 al 15 de febrero de 2026, Bogotá, Cali y otras ciudades del país vivirán una nueva edición del TACOFEST, el festival gastronómico que se ha consolidado como la celebración de la auténtica cocina mexicana en Colombia. Durante once días, los amantes de la gastronomía podrán degustar una amplia variedad de tacos elaborados con tortillas mexicanas auténticas nixtamalizadas e ingredientes tradicionales como pastor, birria, cochinita pibil, suadero, oreja, tripa, lengua, costilla al horno, pollo y bistec, entre otros. Las combinaciones únicas y los sabores artesanales son el sello distintivo de este evento.

Los interesados pueden consultar todas las propuestas participantes en www.tacofestoficial.com, donde encontrarán información para visitar los restaurantes o realizar pedidos en línea. Cada plato de tres tacos tendrá un valor especial de $20.900 durante el festival. La selección de los mejores se realizará en dos etapas: primero, el público votará por sus favoritos para elegir los cinco tacos más destacados de cada ciudad; posteriormente, un jurado especializado compuesto por taqueros tradicionales, empresarios gastronómicos y críticos evaluará las propuestas finalistas con base en sabor, creatividad y presentación.

“Gracias al TACOFEST hemos generado más de 2.500 puestos nuevos de trabajo en el país. Además, aumentamos la importación de chiles mexicanos a las plazas de mercado, disminuyendo sus precios y aumentando el consumo de estos productos. Así mismo, hemos generado conocimiento y gusto por la verdadera comida mexicana, aumentando el número de taquerías y restaurantes mexicanos por todo el país, acercando la tradición real de estos platos de origen ancestral al consumo colombiano”, afirma José Vargas, empresario restaurantero y organizador del evento.

Los organizadores del festival, es un grupo de emprendedores del sector gastronómico, que continúan apostando por iniciativas que contribuyan a dinamizar y fortalecer la industria restaurantera colombiana. El TACOFEST tiene como objetivo principal apoyar la industria restaurantera de las ciudades participantes, generando ventas e ingresos que benefician directa e indirectamente a más de 300.000 personas. Más información y lista de restaurantes en www.tacofestoficial.com.