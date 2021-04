Advertencia: Tunja está en riesgo de confinamiento total por Covid-19

El mandatario de los tunjanos y médico, Alejandro Fúneme, advirtió en la tarde de este martes 20 de abril de 2021, que en Tunja “atravesamos quizá el momento más complejo de la pandemia, después de todo lo que hemos tenido que vivir. Hoy tenemos una ocupación hospitalaria de UCI en Tunja del 74%, pacientes de Tunja y pacientes de todo el departamento”.

Por lo anterior, Fúneme sostuvo que se hace necesario y obligatorio “llamar la atención de los ciudadanos, garantizar las medidas que desde hace 4 semanas hemos venido implementando en la ciudad para disminuir el contagio para evitar la propagación y para poder garantizar la salud y la vida de las personas, sin embargo, esa medidas que hemos tomado, terminan siendo insuficientes si no enriamos en una sintonía de responsabilidad individual, de control de aforo en los establecimientos comerciales, de rigurosidad con al auto protección, el lavado de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, no actividades sociales, no aglomeraciones para poder garantizar la continuidad”.

El alcalde de Tunja dijo que “de seguir con este incremento de ocupación hospitalaria en UCI y de llegar al 80%, tendremos que estar obligados a entrar en un confinamiento total. Por eso quiero hacer un llamado a la comunidad en general, al sector empresarial, a todos los gremios, al sector comercial formal e informal, a todos los actores de la ciudad, para que de manera responsable, acatemos las disposiciones, hagamos uso del pico y cédula juiciosamente para abastecernos, y para las actividades financieras, usemos correctamente el tapabocas y no dejemos de lado el lavado de manos, y mantengamos la distancia”.

Insistió en que de continuar con el aumento de ocupación hospitalaria en UCI, “estaremos llamados a entrar nuevamente en un confinamiento total, y dependiendo del comportamiento, gradualmente comenzar con la normalidad. Por eso, invito a que no pasemos otra vez a esa linea de cero, sino que con conciencia y responsabilidad entendamos que es momento de ciudadanos, que es responsabilidad de todos, y que en nuestras manos esta nuestra vida y al vida de quienes nos rodean”.