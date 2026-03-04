Deudas con laboratorios están en 4 billones de pesos y ponen en riesgo fabricación de medicamentos

La Drogueria SantaGracia está ubicado en la carrera 13 #17-15 en pleno centro en Armenia / Cortesía Facebook droguería

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), en alianza con la firma Sectorial, reveló las cifras de lo que el sistema de salud en Colombia les debe por los medicamentos.

En concreto se encontró que el monto adeudado alcanzó los $4,75 billones al cierre de 2025, de los cuales $1,8 billones corresponden a cartera vencida, es decir, facturas que ya superaron los plazos de pago establecidos.

De hecho, el informe advierte que los retrasos en los pagos dejaron de ser coyunturales y se convirtieron en un problema estructural que amenaza la sostenibilidad del sector.

¿Quién no le ha pagado a los laboratorios?

De acuerdo a lo reportado por AFIDRO, los gestores farmacéuticos o redes de droguerías concentran el 61 % de la cartera total, con $2,9 billones, de los cuales $1,6 billones están vencidos.

Por su parte, el canal institucional, que es lo relacionado con la prestación de servicios financiados por el gobierno, registra $3,4 billones, con 28,7 % en mora.

Lo que paga el gobierno por la UPC también agrava la crisis: AFIDRO

Uno de los factores señalados por Afidro como detonante en las deudas acumuladas es el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pues para ellos en 2026 se definió un incremento de 9,03 %, aunque análisis técnicos estimaban que debía acercarse al 15 % para cubrir los costos reales del sistema.

“Dado que la UPC financia medicamentos, talento humano y prestadores, un ajuste inferior a las necesidades genera un desfinanciamiento progresivo que ya se traduce en mayores barreras de acceso para los pacientes”, explica la organización.

Según reportes de entidades de control, el 58 % de la población asegurada depende de entidades con serias dificultades financieras. El caso más representativo es el de la Nueva EPS, que enfrenta un deterioro administrativo y financiero que impacta la atención de sus 11,7 millones de afiliados.