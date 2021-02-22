Caen narcos que obtenían drogas para la banda La Local de Buenaventura

Cali

En las últimas horas fueron capturadas doce personas quienes formaban una red de narcotraficantes encargados de la consecución de drogas ilícitas para la financiación de la banda ‘La Local’ que opera en Buenaventura.

El coronel Alexander Sánchez, jefe de Erradicación de Cultivos Ilícitos de Policía Antinarcóticos, entregó detalles de la captura.

Según las autoridades, los detenidos mantenían una estrecha relación de amistad y de asocio con alias ‘Don A’, miembro importante de La Local, encargado de coordinar las actividades ilícitas en zona rural y urbana del distrito de Buenaventura.

“Alias ‘Don A’, financiaba el 70% de la actividad de esta red narcotraficante y el vinculo directo con la banda ‘La Local’”, precisó el coronel Sánchez.

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De esa red narcotraficante, también hacían parte alias ‘Perla’, y alias ‘Sebastián’, ellos realizaban actividades de coordinación para el envío de drogas entre Bogotá, Medellín y el Caribe colombiano.

Por su parte alias ‘Kicho’ y ‘Pedronel’ eran los encargados de la logística, es decir, el alistamiento cargue y ocultamiento de las drogas.

Alias ‘Lucero’, ‘Julián’, ‘Nene’, ‘Anabel’ y ‘Oscar’ eran los encargados del transporte de los estupefacientes hacia La Guajira o el pacífico vallecaucano.

“Ellos fueron capturadas en operativos simultáneos adelantados en Cauca, Valle del cauca, Cundinamarca, Antioquía, Caquetá y Putumayo”, indicó el oficial.

En la ‘Operación Sol’, como fue denominada por las autoridades lograron identificar que los destinos predilectos para el destino de las drogas eran los países de Chile y República Dominicana.

La Policía Antinarcóticos reveló además que las últimas incautaciones de marihuana y cocaína estarían valuadas en 6 millones de dólares.