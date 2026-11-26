Cali, Valle del Cauca

El calendario de competencias del presente año, del atletismo en territorio vallecaucano se cerrará con la versión 37 de la Carrera atlética Internacional Río Cali, programada para el 13 de diciembre, la Liga Vallecaucana de atletismo organizadora del certamen anunció recientemente que tiene acreditados atletas de 15 países, siendo argentina la nación extranjera con mayor número de participantes, 21 en total.

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La Río Cali que se corrió por primera vez en 1990, con el triunfo del mexicano Leonardo Reyes, cada año recibe a miles de turistas que se adelantan a llegar a la capital vallecaucana para participar en la prueba y de paso disfrutar de las tradicional Feria de Cali, razón por la cual la carrera hace parte de la historia de la ciudad y se constituye en un emblema como es la feria de los caleños.

El director de la competencia, Joseba Gastaka, al referirse al evento dijo:

“Es una carrera muy querida por todos los caleños en un mes muy especial que es diciembre. Muchos corredores tratan de romper sus tiempos y superarse cada año…Los que corremos colgamos los tenis el 13 de diciembre y a celebrar. “

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La Carrera Internacional Río Cali, no solo es la prueba de calle más antigua y pionera en Colombia; sino también, la única en el país organizada por la liga; en este caso la Liga de Atletismo del Valle, propietaria de la carrera, como es también, de la Maratón del Valle.

El certamen atlético decembrino tiene el apoyo de la Gobernación del Valle a través de Indervalle, y la Secretaria del Deporte como entre gubernamentales. Las inscripciones aún siguen activas a través de la página web www.grupomonte.com o en las oficinas de la liga, ubicada en el estadio Pedro Grajales, en la unidad deportiva Jaime Aparicio, calle novena con 31 canchas panamericanas.