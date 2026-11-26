Cali, Valle del Cauca

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció que su Gobierno promoverá una reforma al Código Disciplinario del Abogado, con la que busca facilitar la reparación económica de los ciudadanos afectados por malas prácticas profesionales, evitar demoras injustificadas en las investigaciones y preservar las garantías de quienes son investigados.

El anuncio lo hizo durante el Encuentro Nacional de Disciplina Judicial, que se desarrolla en Cali, donde planteó la necesidad de actualizar la legislación expedida hace casi dos décadas.

“Mi gobierno quiere promover una revisión al Código Disciplinario del Abogado y queremos hacerlo con ustedes. Se trata de una legislación expedida hace casi dos décadas y considero que ha llegado el momento de examinar qué disposiciones necesitan actualizarse”, manifestó el mandatario.

Para avanzar en esta iniciativa, el jefe de Estado aseguró que escuchará a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, las universidades, los colegios de abogados y a quienes conocen de cerca las dificultades de estos procesos.

“Hay que estudiar cómo facilitar la reparación de los perjuicios ocasionados por los abogados inescrupulosos, evitar las demoras injustificadas en las investigaciones y preservar las garantías de quienes son investigados”, agregó.

De La Espriella reveló que ya ha sostenido conversaciones con el ministro sobre posibles modificaciones legales que permitan a los ciudadanos perjudicados económicamente por las actuaciones de abogados acceder a una reparación.

El mandatario cuestionó que, pese a que un profesional del derecho sea sancionado disciplinariamente, las personas afectadas deban acudir a otros procesos judiciales que pueden tardar años para recuperar su dinero u obtener una indemnización.

Asimismo, rechazó que las investigaciones disciplinarias se prolonguen durante años y terminen prescribiendo sin que se haya establecido la responsabilidad de los abogados investigados.

Durante su intervención, el presidente también expresó su preocupación por las dificultades que enfrentan los adultos mayores, pensionados, víctimas y personas de escasos recursos para defender sus derechos ante situaciones de abuso, asegurando que necesitan una protección efectiva y una respuesta rápida y oportuna de la justicia.

De la Espriella se refirió, además, a los desafíos de la inteligencia artificial en la justicia y advirtió que, aunque esta herramienta puede agilizar los procesos, no reemplaza el criterio humano ni la responsabilidad de los jueces y abogados.