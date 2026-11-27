El montaje estaría listo el próximo 7 de diciembre. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Cali comenzó la instalación del alumbrado navideño 2026, que este año tendrá como concepto ‘Navidad en modo esperanza’. Los primeros trabajos se adelantan en el Bulevar del Río, el puente Ortiz, la Plaza de Cayzedo y el barrio Obrero.

Uno de los principales atractivos será un árbol de 20 metros de altura, cuyo montaje comenzó frente a la iglesia La Ermita y estará listo el próximo 7 de diciembre.

“Se van a decorar todos los árboles y la vegetación del bulevar, con estructuras. Habrá un techo, una serie de elementos que van a ayudar a embellecer el bulevar. Igual en la plaza Caicedo va a haber un pesebre de gran formato, igual en el paseo Bolívar y en los puentes que interconectan el paseo con el bulevar. Habrá unas estructuras 3D de muy buen formato”, detalló Edward Santos, coordinador del alumbrado en el centro.

La propuesta busca promover el encuentro familiar y la solidaridad con las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El proyecto cuenta con una inversión de $27.000 millones y estima generar cerca de 500 empleos directos diarios y entre 2.000 y 3.000 indirectos. Además, se proyecta un impacto económico de hasta $120.000 millones y la llegada de 100.000 visitantes al día.