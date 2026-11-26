El magistrado de la JEP, Raúl Eduardo Sánchez, presidió las dos audiencias pública de seguimiento en el Caso 05.

Durante la audiencia de seguimiento convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz en Cali, para revisar los avances de las entidades en la atención y protección de estas poblaciones víctimas del conflicto armado en el norte del Cauca y el sur del Valle, especialmente las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas, solicitaron a la JEP, a través de esta medida cautelar, su protección, porque es de conocimiento público que este territorio aún está afectado por la violencia.

“Estamos aquí realizando esta audiencia de seguimiento, en la que las entidades públicas nos cuentan cómo han venido avanzando de la mano con las víctimas. A la Gobernación del Valle, en primer lugar, hay que agradecerle porque ha estado muy atenta, accionando en el marco de sus competencias”, señaló el magistrado de la JEP, Raúl Eduardo Sánchez.

Entre los representantes de las comunidades, José de la Cruz Neiva, enlace étnico territorial de las comunidades acreditadas como víctimas colectivas en el Macrocaso 05 y representante legal del Consejo Comunitario de La Pampa, en Palmira, destacó el trabajo conjunto con la Administración Departamental.

“Hemos tenido diálogos muy fluidos que han contribuido a desarrollar acciones contundentes. Estamos trabajando en el pasillo rural étnico en Palmira y en los municipios vinculados al auto, abordando cuatro temas fundamentales: drogadicción, reclutamiento forzado, proyectos de vida y violencias”.

Por su parte, Marien Banguera, representante de la Fundación Arte de Emprender de Florida, resaltó el trabajo con los jóvenes:

“Estamos trabajando con la Gobernación en un programa etnocultural de la JEP dirigido a jóvenes de 10 a 28 años”.

Desde el Gobierno Nacional, Esneyder Andrés Nazarit, subdirector general de Prosperidad Social, resaltó la importancia de la articulación entre las entidades para responder a las órdenes judiciales y garantizar la atención a las víctimas.

“Venimos a cumplirles, en este caso, a las víctimas de los diferentes órdenes judiciales que se han presentado. En el marco de estas, tenemos establecida una agenda que se desprende de algunos programas. En este espacio es importante informar cómo se está desarrollando cada una de esas actividades y, por supuesto, seguiremos respondiendo a los requerimientos que nos hagan desde esta importante instancia”.