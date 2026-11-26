Cali se prepara para recibir a los mejores exponentes del boxeo colombiano en las Clasificatorias a los Juegos Nacionales 2027, una competencia que reunirá a más de 20 delegaciones departamentales entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre. El escenario será el Coliseo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, donde los atletas de la categoría élite mayores buscarán asegurar su participación en la máxima cita deportiva del país.

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Delegaciones de departamentos como Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca, entre otros, llegarán a la ciudad para disputar este importante torneo. Se trata de uno de los tres clasificatorios que se realizan durante el año y que permiten definir los cupos para los Juegos Nacionales 2027.

“Es supremamente importante y Cali es sede de uno de estos tres clasificatorios. Por eso es de mucha importancia para la ciudad porque vienen los mejores boxeadores de Colombia a jugarse un cupo hacia los Juegos Nacionales en nuestra ciudad. Los mejores atletas de boxeo que pueden existir en nuestro país van a estar allí compitiendo.” Jorge Eduardo Rojas, cofundador y director de proyectos de Sparing

Valle del Cauca busca recuperar el título nacional de boxeo

El Valle del Cauca llega a esta competencia con una selección de 25 deportistas, integrada por 13 hombres y 12 mujeres. El departamento, campeón nacional de boxeo en 2023, tiene como objetivo recuperar ese lugar de privilegio en los Juegos Nacionales 2027 y demostrar nuevamente su fortaleza en esta disciplina.

Como antecedente, en el primer clasificatorio, realizado en Bogotá del 15 al 24 de julio de 2026, la delegación vallecaucana obtuvo el segundo lugar por equipos, con un balance de 15 medallas: ocho de oro, dos de plata y cinco de bronce. Además, consiguió la clasificación de 20 boxeadores, nueve mujeres y once hombres.

Entre los deportistas destacados de ese certamen se encuentran Luis Bravo, Diego Motoa, Juanita Herrera, Yerlin Quiñones, Angie Biojo, Gisselle Guerra, Daniela Montoya y Luisa Vásquez. También sobresalen nombres como Jimar Espino González, representante colombiano en los Juegos Olímpicos de París 2024; Juan Franco, Fernando Salas, Luis Rodallega, Marlon Hurtado y Juan Palacios, en la rama masculina; y Jerlin Quiñones, Kerin Benítez, Carolina Soto y Evelyn Cerna, en la femenina.

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La preparación de la Selección Valle comenzó desde principios de año y tuvo una concentración final desde el 24 de noviembre, bajo la dirección técnica de Alejandro Torres, en la rama masculina, y Luis Carlos Angulo, en la femenina. El trabajo se ha enfocado en fortalecer los aspectos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos.

Más allá de los resultados y las clasificaciones, el campeonato representa una oportunidad para que Cali recibe al talento deportivo nacional, y acerque a la ciudadanía al boxeo de alto rendimiento.

Finalmente, desde el Club Sparring extendieron una invitación a los vallecaucanos para acompañar a los deportistas y respaldar a la delegación local durante las jornadas de competencia. El ingreso es abierto al público y puede realizar su registro de asistencia a través del siguiente enlace. https://clasificatorioelite.acreditacioneslivallebox.com/

“Invitamos a todo el Valle y a nuestra ciudad, a Cali, a que llenemos el coliseo, a que apoyemos a nuestra selección que siempre nos ha representado de una manera digna, alta. Es un evento de ciudad y por eso la invitación a que nos demos cuenta de que Colombia viene a Cali y hay que dejar a Cali en alto en estos momentos.” Jorge Eduardo Rojas, cofundador y director de proyectos de Sparing