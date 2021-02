Camioneros tienen de ruana a Cartagena y el distrito callado: conductores

El problema de los peajes en Cartagena pareciera tomar dimensiones mayúsculas sin que, hasta el momento, haya un norte o claridad jurídica sobre el particular.

Motivados por lo que calificaron como un cobro injusto, el gremio de camioneros en esta capital se ha tomado varias veces el corredor de carga, buscando una exoneración al pago en los puntos de recaudo urbano.

No obstante, lo que señalan varios conductores consultados por Caracol Radio, es que el Distrito de Cartagena ha tenido una actitud pasiva en toda la discusión, permitiendo que los transportadores generen colapso en la movilidad cada vez que se lo proponen.

“Aquellos que no tenemos nada que ver en la discusión estamos muy afectados, hay personas que no cuentan con vehículo propio que pasan horas en esos trancones. La administración distrital debe garantizar el derecho no solo de quienes protestan, sino también de todos los que hacemos otras actividades. Los camioneros tienen de ruana a Cartagena”, expresó Manuel Pérez, conductor de un vehículo.

Mientras no hay respuestas, la ciudad sigue en un caos sin salidas claras.