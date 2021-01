Gobernador de La Guajira dio positivo para COVID-19

Nemesio Roys Garzón, gobernador de La Guajira, arrojó positivo tras someterse a una prueba COVID-19, sobre lo cual informó a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy ante leves síntomas de resfriado, me he realizado la prueba #Covid19 con resultado Positivo. Ya me encuentro aislado y bajo el tratamiento médico respectivo. Una vez más, reitero el uso de todas las medidas de prevención”, posteó el mandatario en su red social.

Según el último reporte del Ministerio de Salud sobre el comportamiento del virus en el departamento, para este lunes se registraron dos casos nuevos.

A la fecha se han notificado 14.290 casos de COVID-19 al sistema de vigilancia en salud pública de La Guajira, de los cuales 446 están activos.