No es momento de fiestas, reuniones ni aglomeraciones en Quindío: médico

El Quindío sigue en alerta naranja hospitalaria debido a la alta ocupación de camas con pacientes COVID-19, médicos reiteraron la importancia de que no es momento de fiestas, reuniones o aglomeraciones

Y es que actualmente hay una ocupación entre el 80 y 85% de las camas Covid en el hospital San Juan de Dios de Armenia que aunque todavía tiene disponibilidad y plan de contingencia para responder a la alta demanda hay preocupación del gremio médico.

Le puede interesar: Decretada la alerta naranja hospitalaria en el Quindío

El doctor Wilder Castaño coordinador de UCI del hospital San Juan de Dios de Armenia indicó “hay mucha irresponsabilidad en los ciudadanos, solo cuando se tiene un familiar en UCI o en hospital que no se puede visitar las personas toman conciencia de la importancia de las medidas como el uso correcto del tapabocas, la distancia social y el lavado de manos, una vez más reitero no es momento de celebraciones, ni fiestas y el Halloween debe ser en familia en casa para no exponer ni a los niños ni a los adultos a un contagio”

En el último reporte del ministerio de salud se registraron 183 casos nuevos de coronavirus, el Quindío llegó a 7826 confirmados con Covid-19, se han recuperado 6490 personas y ya son 201 los fallecidos por la pandemia.

Vea también: Tras pruebas rápidas de COVID-19 en Armenia, 20% han resultado positivos

Por su parte la secretaria de salud del departamento reportó 191 casos nuevos de Covid-19, ya son 8653 los confirmados con el virus, se registraron además seis personas fallecidas llegando a 215 fallecidos.