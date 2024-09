Fenalco critica manifestaciones convocadas por el gobierno de Petro : “Son prefabricadas"

Fenalco critica las manifestaciones convocadas por el gobierno en apoyo a las reformas: “Son escenarios prefabricados”

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se pronunció en contra de las manifestaciones convocadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro para hoy, en apoyo a las reformas que han sido presentadas. Según Cabal, estas movilizaciones no son un reflejo genuino del sentir popular, sino más bien una estrategia coordinada y financiada por el propio Ejecutivo.

“Primero que todo, vale la pena notar que esta no es una manifestación espontánea en las calles, sino una manifestación pedida y dirigida por el gobierno. Es decir, el gobierno pide apoyo, lo financia, y luego se presenta como si fuera una expresión auténtica de la ciudadanía”, comentó el líder gremial. “Nosotros creemos que este tipo de escenarios son prefabricados y no reflejan lo que realmente quiere la gente. No estamos haciendo oposición, sino señalando lo que consideramos un error en la forma en que el gobierno está manejando el país”, añadió.

Cabal también expresó su preocupación por la relación deteriorada entre el gobierno y el sector privado, destacando que las decisiones del Ejecutivo han sido erráticas y contraproducentes. “Lo hemos dicho desde el principio: un país que insulta al sector privado y no lo tiene en cuenta, sin reconocer que son los empresarios los que generan empleo y riqueza, es un país que difícilmente saldrá adelante”, afirmó.

El presidente de Fenalco se mostró pesimista sobre la posibilidad de un cambio en la relación entre el gobierno y los empresarios en lo que resta del mandato. “Ya somos pesimistas de que este segundo tiempo del gobierno no va a cambiar su relación con los empresarios ni con los gremios”, concluyó Cabal.