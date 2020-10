Empieza pago del incentivo Ingreso Solidario en Cartagena

Los beneficiarios que hasta ahora no han cobrado el incentivo de Ingreso Solidario, porque han tenido problemas con sus entidades financieras o porque no están bancarizados, podrán cobrar desde en las principales oficinas de Supergiros, de acuerdo al último dígito de la cédula. Los pagos terminan el 1 de noviembre, en esa fecha el dinero que no sea cobrado retornará al Tesoro Nacional.

En total, se pagarán $1.997.760.000, distribuidos de la siguiente manera: un total de 2.298 beneficiarios recibirán $800.000; 435 beneficiarios tendrán $320.000; 30 familias recibirán $640.000 y dos recibirán $480.000. Las personas que recibirán $800.000 son aquellas que nunca han cobrado el incentivo.

En agosto pasado fueron incluidos 2.200 beneficiarios que se hallaron en la búsqueda realizada por el programa Familias en Acción, a los cuales les cancelarán en esta ocasión su incentivo.

También, el Gobierno Nacional entregará el incentivo a 554 familias que tenían algún tipo de rechazo por su entidad financiera y que no son de la búsqueda activa.

Se les recuerda a los beneficiarios que para reclamar el dinero es necesario que lleven su cédula de ciudadanía, no pueden hacerlo con contraseña o certificado de documento en trámite, tampoco se aceptan poderes para el retiro de los recursos.

También hay que señalar que este pago tiene “restricciones por departamento”, es decir, que el beneficiario puede retirar su dinero en cualquier municipio de Bolívar que cuente con Supergiros, pero no en otros departamentos del país.

El Departamento de la Prosperidad Social, DPS, aclara que para acceder al Ingreso Solidario no es necesario participar de bonos, sorteos o inscripciones, ya que estos hogares fueron identificados utilizando las diferentes bases de datos del Estado, como el SISBÉN, Prosperidad Social, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entre otras.

Para mayor información acerca del programa Ingreso Solidario pueden llamar a la línea 018000951100, la cual es gratuita y pertenece al DPS. Recuerde que para saber si es beneficiario del programa Ingreso Solidario debe realizar la consulta en la plataforma oficial de Prosperidad Social: ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co

Y en Cartagena para preguntar por su pago de Ingreso Solidario, en caso de haber resultado beneficiario, pero no estar recibiendo el dinero, puede escribir un mensaje a nuestro correo: ingresosolidario@cartagena.gov.co en el que recibirá respuesta de nuestros asesores.