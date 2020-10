Discapacitados reclaman inclusión laboral en el Distrito de Cartagena

"Nos están bailando el indio". Esto aseguran varios adultos en condición de discapacidad que habitan el barrio Huellas Alberto Uribe de Cartagena, tras la situación que según ellos, aún no les permite estar vinculados a la administración.

Según los afectados, hay una ley que obliga al gobierno distrital a tener un número de colaboradores con esa condición, y que a la fecha bajo el argumento de la falta de recursos, no resuelven los contratos.

"En este momento, esta administración a nosotros no nos ha resultado con ningún contrato, trabajamos los primeros cuatro meses y no hemos tenido más. Llevamos los documentos para el contrato y no aparece el CDP, que no hay presupuesto, que tal cosa", indicó Javier Estabro, vocero de la petición.

Los afectados anunciaron que seguirán buscando respuestas, y por supuesto, su vinculación laboral.