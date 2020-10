Túnel de La Línea, con controles especiales en el puente festivo

Este puente festivo se espera gran número de visitantes nuevamente en el túnel de La Línea; las autoridades han establecido planes especiales.

El mayor Heiber Espinel, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte del Quindío, en diálogo con Caracol Radio, indicó que tienen establecidas 14 aéreas de prevención para garantizar la movilidad segura durante el puente festivo de la raza.

“Según los cálculos y basados en el mismo puente del año pasado, esperamos que 104.000 vehículos transiten por las vías del departamento y por eso la importancia de respetar las normas de tránsito, revisar muy bien el vehículo, hacer pausar activas y cumplir con los protocolos de bioseguridad”, explicó.

Sobre el túnel de La Línea, aseguró el mayor Espinel, esperan que en este puente haya un incremento importante de personas que en sus vehículos quieran conocer la mega obra que fue puesta en funcionamiento hace un mes. por eso las recomendaciones.

“Reiteró que es necesario conservar la distancia, la velocidad promedio es de 60 kilómetros por hora, se debe conservar el mismo carril en todo el recorrido y no se puede parar dentro del túnel y recalcó que la emisora interna avisa de cualquier eventualidad”, resaltó.

Cabe recordar que en esta vía de La Línea actualmente hay restricción en la movilización de vehículos de carga superior a 3.4 toneladas, la cual comenzó a las 6:00 de la mañana y va hasta las 5:00 de la tarde. El domingo 11 de octubre no hay restricción y el lunes festivo la restricción va desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. del martes 13 de octubre.