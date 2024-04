Chelsea vs. Barcelona: dónde ver a Mayra Ramírez por la vuelta en semifinales de Champions

El Chelsea de Mayra Ramírez llega al partido de vuelta de las semifinales de la Champions con una ligera ventaja frente al Barcelona, pues en el partido de ida, disputado en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona, el cuadro inglés ganó 1-0, con gol de la escocesa Erin Cuthbert y una destacada actuación de la colombiana quien jugó los 90 minutos.

Luego de la victoria, la técnica del Chelsea, Emma Hayes, habló con el medio DAZN sobre el triunfo del equipo, que es el primero de ‘las Blues’ sobre el equipo español en la historia de sus enfrentamientos, “Es un lugar difícil para venir, llevaron a cabo el plan de juego que les pedí y desde esa perspectiva estoy feliz”.

Igualmente, Hayes aseguró que es importante que la hinchada acompañe al equipo en el partido de vuelta en Stanford Bridge, en Londres, Inglaterra, para tener oportunidad de mantener el resultado frente “al mejor equipo del mundo”.

El Chelsea busca un cupo a la final

El equipo inglés busca un cupo para la final que se disputará el próximo 25 de mayo en el Estadio San Mamés de Bilbao, España. El conjunto que gane el encuentro tendrá que disputar la final con el equipo vencedor entre el Paris Saint Germain y el Olympique de Lyon, en el partido de ida, el marcador quedó 3-2 en favor del equipo de Lyon.

El Chelsea nunca ha logrado un título de la Champions Femenina, Hayes buscará el único título que le falta con el equipo antes de dejar el equipo para dirigir a la Selección Femenina de Estados Unidos, actualmente, también está peleando por el Women’s Super League ; por otro lado, el Barcelona cuenta con dos trofeos de la competencia, el último alcanzado en la temporada anterior y buscará su cuarta final.

En los últimos años, los dos equipos se enfrentaron en dos oportunidades, en la temporada 202- 2021 en la final de la misma competencia y el equipo español se quedó con el título. Igualmente, el año anterior se encontraron en las semifinales de la Champions, el Barcelona volvió a ganar y en la final volvió a quedarse con el título.

Mayra Ramírez y su estado antes del juego

Al igual que en el partido pasado, las ‘Blues’ contarán con importantes bajas como la australiana Sam Kerr, figura del Equipo, Mia Fishel y Aniek Nouwen. A esto se suma la preocupación por la colombiana Mayra Ramírez, quien previo al jugo entrenó apartada del grupo principal de jugadoras y con una venda en el muslo de su pierna izquierda.

En medio de la incertidumbre por su posible ausencia, la técnica, quien en varias oportunidades ha destacado el nivel de la colombiana, afirmó que la jugadora no enfrenta ningún problema físico o molestia: “No conozco a ningún futbolista que entrene, que no use cinta deportiva. Esto para mí a veces parece moda, no estoy segura de si es realmente relevante. A veces ayuda a los músculos de alguna manera”.

Chelsea vs. Barcelona