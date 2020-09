Tres bomberos fueron arrollados por un vehículo en Salento

De acuerdo con David Alejandro Echeverry contratista de Gestión del Riesgo, el hecho se presentó cuando al ingreso del municipio con apoyo de bomberos, realizaban el control respectivo en medio de la emergencia por COVID-19 y un conductor de vehículo particular pretendió evadir las medidas por lo que atropelló a tres bomberos. Por fortuna los oficiales no resultaron con lesiones de consideración y están fuera de peligro.



El coronel José Luis Ramírez, comandante de la Policía del Quindío, informó que en el hecho el conductor y los ocupantes emprendieron la huida por lo que se inició la persecución que permitió dar con los presuntos autores del incidente en el sector de Palestina, sin embargo aún no se ha ubicado el vehículo.

Le puede interesar:

Las autoridades lamentaron el hecho y realizaron un llamado a la comunidad en general para respetar las normas establecidas en cada municipio.