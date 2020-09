Se presentan movilizaciones en el centro de Bogotá

Sobre la 1 de la tarde iniciaron las movilizaciones desde distintos puntos de Bogotá, para llegar a la plaza Bolívar. Organizaciones sociales y movimientos estudiantiles salieron a protestar, según aseguraron, por las recientes masacres presentadas en distintas zonas del país, y los casos de aparente abuso policial denunciados en las últimas horas.

"No podemos quedarnos en casa tranquilos, mientras a nuestros jóvenes los están masacrando, mientras a nuestros niños los están matando, mientras a los indígenas los están asesinando. Cada día la masacre aumenta y aumenta. No podemos permitir que sigan corriendo ríos de sangre en nuestro país. El terror no puede triunfar", aseguró la presidenta del Movimiento Indígena y Social (Mais), Martha Peralta.

Por otra parte, en la carrera Séptima con calle 26, en el CAI San Diego, estudiantes han denunciado que mientras realizaban una protesta pacífica, el Esmad habría llegado a dispersar la protesta con gases lacrimógenos.

Por esta situación, hace unos minutos, Transmilenio anunció que las actividades en la estación del Eje Ambiental fueron suspendidas.