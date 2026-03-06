Hable con elPrograma

Orden Público

Un militar muerto y dos heridos tras caída de un rayo en Cauca

El Ejército Nacional informó que activó la ruta institucional de acompañamiento para brindar apoyo a los familiares del militar fallecido.

Soldados del Ejército. Foto: Getty Images / Alejandro Perez Alvares

Soldados del Ejército. Foto: Getty Images

Un soldado profesional del Ejército Nacional murió en la madrugada de este jueves en la vereda Nápoles, zona rural del municipio de Piamonte, Cauca, luego de que un rayo impactara un árbol que cayó sobre el militar.

La víctima fue identificada como el soldado profesional Andrés Felipe Pinilla Arboleda

En el mismo hecho resultaron heridos un oficial y un soldado profesional, quienes fueron evacuados hacia Florencia, Caquetá, con apoyo del Comando Aéreo de Combate N.° 6 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, donde reciben atención médica especializada. Según el Ejército, ambos se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con el Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 6, unidad orgánica de la Sexta División del Ejército Nacional, tras lo ocurrido se activó la ruta institucional de acompañamiento para brindar apoyo integral a los familiares del militar fallecido.

El Ejército Nacional lamentó la muerte del uniformado y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.

