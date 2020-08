Secretaría de Tránsito reglamentó operación desde el 1 de septiembre

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales expidió la Resolución 078 que entrega las medidas que se tendrán en materia de movilidad en la ciudad entre el 1 y el 15 de septiembre de 2020.

El documento aclara que se mantiene la ocupación máxima de los buses y colectivos en el 50 por ciento y se mantienen todos los protocolos de bioseguridad que se venía implementando y que los buses, busetas y microbuses podrán transitar por sus rutas, luego de las 7:00 p.m. de cada día, pues el toque de queda nocturno no regirá desde este martes.

Desde la Secretaría indican que las empresas habilitadas para la prestación del servicio de transporte colectivo de pasajeros (buses, busetas y microbuses), deberán cumplir con una flota mínima del 70% y máxima del 100%.

Además se mantienen los cinco dígitos para la prestación del servicio de taxis. Estos tendrán horarios establecidos para el mantenimiento de los vehículos así: para el traslado al taller de 6:00 a.m. a 7:00 a.m. y para el traslado de este sitio al domicilio de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

La Resolución no incluye medidas para vehículos particulares, debido a que no habrá pico y cédula con lo cual, la circulación de estos automotores no estará sujeta a esta determinación u otra.

