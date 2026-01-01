Madres del Catatumbo están clamando el fin de las hostilidades

Catatumbo

Con zozobra y miedo, así finalizó el 2025 en la región del Catatumbo, en medio del recrudecimiento del conflicto armado entre las disidencias de las FARC y el ELN, que ha dejado más de 500 personas desplazadas.

“Estamos con muchísimo miedo, ya llevamos días de enfrentamientos entre el EMC y el ELN en zona rural del Tarra. Más de 300 personas desplazadas en el Tarra, más de 200 personas desplazadas en Tibú por los enfrentamientos. Hasta anoche sabíamos que habían heridos, que no se habían podido sacar de algunas veredas, con algunos muertos que hacen parte de estos grupos, de otras poblaciones, de personas civiles”, dijo Carmen García, presidente de la asociación Madres del Catatumbo.

“Como madres, estamos con zozobra y miedo que en cualquier momento les pueda pasar algo a nuestros hijos. Estamos muy preocupadas por esta situación, porque se están matando entre hermanos, entre tíos y quienes quedamos en medio es la población civil”, agregó.

Relató que durante el 2025, los niños y jóvenes de la región sufrieron un grave daño psicológico “que marcará sus vidas para siempre. Además recordemos que en el Catatumbo también tenemos muchas personas en condición de discapacidad, mucho adulto mayor que han quedado en medio de las confrontaciones. Esto ha sido muy difícil”.

Pidió que paren las confrontaciones y que se les permita a todos los catatumberos vivir un 2026 tranquilo.