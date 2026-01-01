Actualidad

Instalan PMU por enfrentamientos armados en el Catatumbo

El ministro de Defensa Pedro Sánchez indicó que se reforzó la presencia de Policía y Ejército en los cascos urbanos.

Refuerzan presencia militar tras consejo de seguridad en el Catatumbo. / Foto: Ejército Nacional.

Refuerzan presencia militar tras consejo de seguridad en el Catatumbo. / Foto: Ejército Nacional.

En medio de la violenta confrontación entre el Eln y las disidencias de alias Calarcá en el Catatumbo el ministro de Defensa Pedro Sánchez aseguró que se activó una respuesta coordinada para proteger a la población civil.

“Ante la confrontación entre estructuras narcoterroristas dedicadas al narcotráfico, pertenecientes al cártel del Eln y al Frente criminal 33 del cartel de alias Calarcá, que se disputan de manera violenta el control de las economías ilegales, activamos una respuesta inmediata, coordinada y contundente para proteger a la población y mantener el control institucional del territorio”, dijo en X el ministro Sánchez.

El ministro de Defensa indicó además que se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Tibú, con la Gobernación, los alcaldes locales y el Ministerio Público, desde donde se realiza seguimiento permanente a las afectaciones que enfrentan las comunidades y se brinda acompañamiento a la caravana humanitaria con destino a Filo Gringo.

“Nuestra @PoliciaColombia reforzó el pie de fuerza en los cascos urbanos, en coordinación con el @COL_EJERCITO en zona rural, integrados a la operación sostenida Esparta, la Segunda División y la Fuerza de Tarea Vulcano. Asimismo, desplegamos unidades especializadas de investigación e inteligencia, ingresamos camionetas blindadas y motocicletas para fortalecer la seguridad y activamos apoyo helicoportado para facilitar el ingreso de tropas al poblado”, indicó.

Aseguró el ministro Pedro Sánchez que se están empleando todas las capacidades para proteger a los campesinos del Catatumbo.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad