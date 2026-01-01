Instalan PMU por enfrentamientos armados en el Catatumbo

En medio de la violenta confrontación entre el Eln y las disidencias de alias Calarcá en el Catatumbo el ministro de Defensa Pedro Sánchez aseguró que se activó una respuesta coordinada para proteger a la población civil.

“Ante la confrontación entre estructuras narcoterroristas dedicadas al narcotráfico, pertenecientes al cártel del Eln y al Frente criminal 33 del cartel de alias Calarcá, que se disputan de manera violenta el control de las economías ilegales, activamos una respuesta inmediata, coordinada y contundente para proteger a la población y mantener el control institucional del territorio”, dijo en X el ministro Sánchez.

El ministro de Defensa indicó además que se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Tibú, con la Gobernación, los alcaldes locales y el Ministerio Público, desde donde se realiza seguimiento permanente a las afectaciones que enfrentan las comunidades y se brinda acompañamiento a la caravana humanitaria con destino a Filo Gringo.

“Nuestra @PoliciaColombia reforzó el pie de fuerza en los cascos urbanos, en coordinación con el @COL_EJERCITO en zona rural, integrados a la operación sostenida Esparta, la Segunda División y la Fuerza de Tarea Vulcano. Asimismo, desplegamos unidades especializadas de investigación e inteligencia, ingresamos camionetas blindadas y motocicletas para fortalecer la seguridad y activamos apoyo helicoportado para facilitar el ingreso de tropas al poblado”, indicó.

Aseguró el ministro Pedro Sánchez que se están empleando todas las capacidades para proteger a los campesinos del Catatumbo.