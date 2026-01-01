Balance: Los combates en Andes también dejaron un presunto cabecilla del Clan del Golfo capturado

Andes- Antioquia

La Curta brigada del Ejército entregó el balance del combate que sostuvieron las tropas del batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara con la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo en la vereda San Peruchito del municipio de Andes, en el Suroeste de Antioquia, donde inicialmente se había registrado la muerte de dos presuntos ilegales.

El ejército indicó que entre los fallecidos estaría el hermano de un cabecilla urbano ya capturado en el mes de noviembre, conocido con el alias Acacio. También se informó que, como producto del combate, fue capturado herido alias Pablo, señalado de ser cabecilla de zona del Clan del Golfo. Los enfermeros de combate le prestaron los primeros auxilios.

“Quien presentaba orden de captura vigente por el delito de homicidio por los hechos ocurridos con un integrante de la Policía Nacional el pasado mes de mayo en el municipio de Sopetrán, Antioquia. Durante el combate, este individuo resultó herido, por lo cual los soldados, en estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, le brindaron primeros auxilios y posteriormente fue remitido a la ciudad de Medellín para recibir atención médica especializada”, manifestó el general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante Cuarta Brigada.

También se reportó la incautación de un fusil, dos pistolas, proveedores y munición, material que fue puesto a disposición de las autoridades competentes junto con el capturado.