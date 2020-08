El transporte público vuelve a las rutas habituales en Manizales

Juan Carlos Alzate, gerente de Socobuses aseguró que desde este martes 1 de septiembre se tendrán variaciones en la prestación del servicio debido al aislamiento responsable que fue decretado por el Gobierno Nacional.

Aclaró que mientras se va dando el retorno a la normalidad en los diferentes sectores económicos, es necesario tener un acompañamiento del transporte público y que por eso se ha tenido una serie de conversaciones con el Secretario de Transporte quienes le han solicitado al Ministerio de Transporte que los autorice seguir con una serie de restricciones como la del 50 por ciento en la ocupación de los vehículos.

Lea también: Diputado denuncia presunto contrato tipo sastre en la Gobernación de Caldas

Mientras llega la respuesta del Gobierno Nacional esas medidas no aplicarán y por eso la empresa tendrá desde este martes más flota prestando servicio en las 31 rutas autorizadas, lo que mejorará el servicio de transporte.

Recalcó que el horario de servicio no tendrá ninguna restricción y será prestado según lo incluido en los decretos de asignación que tiene cada empresa para las rutas autorizadas.

“Si la autorización para la restricción del 50% en la ocupación de los vehículos se sigue dando sería muy perjudicial, ya que precisamente ese es uno de los impactos más negativos que hemos tenido en la prestación del servicio. Se debe tener presente que nosotros no disminuimos los costos de operación ya que los gastos siguen siendo los mismos, los recorridos también e incluso se han incrementado con todos los protocolos de bioseguridad que estamos cumpliendo; entonces todas estas disposiciones han sido nefastas para las empresas de transporte público.”, expresó el gerente.

Lea también: Diputado denuncia presunto contrato tipo sastre en la Gobernación de Caldas

Resaltó que este 1 de septiembre los vehículos de Socobuses no tendrán las cintas en las sillas pero recomendamos que cuando a los usuarios que cuando aborden el vehículo de transporte público no hablen con el compañero de silla, no se quiten el tapabocas, no usen el celular y no consuman alimentos en los vehículos.

“Según estudios el transporte público no es un foco de contaminación siempre y cuando los ciudadanos guardemos una compostura adecuada”, indicó.

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram@caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1.180AM