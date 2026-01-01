Se normaliza en las horas de la noche la movilidad en Bogotá tras el éxodo de fin de año

La movilidad en Bogotá comienza a normalizarse en las principales salidas de la ciudad, luego del alto flujo vehicular registrado durante las horas de la mañana del cierre de año. Así lo confirmó la general Susana Blanco Directora Tránsito y Transporte Policía Nacional, que reporta una disminución progresiva del tráfico en los corredores de salida, tras el desplazamiento masivo de viajeros hacia otros destinos del país.

De acuerdo con la general Blanco, aunque el flujo estuvo alto en las horas de la mañana y estable durante gran parte del día, la situación en la noche se sigue mantiene bajo control y sin afectaciones mayores en la movilidad de la capital.

“ya empezo a bajar, vemos las vias despejadas. En cuanto a las vías nacionales, solamente encontramos movilidad media en el kilometro 18 vía villavicencio, pero no se registran congestiones críticas. Hubo una movilidad de más de 842 mil vehiculos, de acuerdo a la información de paso a pedaje”, señaló la oficial.

En paralelo, la Policía Metropolitana mantiene activos los operativos de control y prevención en distintos puntos de la ciudad, especialmente ya para la celebración de fin de año. Estos controles se han enfocado en la seguridad vial y en evitar la conducción bajo los efectos de embriaguez.

Según el balance entregado por la general, en lo corrido del mes de diciembre se han hecho 37.000 tamizajes y más de 500 personas han resultado positivas en consumo de alcohol mientras se conduce. Hoy 31 de diciembre se han realizado 479 pruebas de embriagues y 10 han sido positivas consecuentes a la inmovilización inmediata del vehiculo, como parte de las acciones para reducir el riesgo de accidentes durante las festividades.

La general Blanco reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener un comportamiento responsable durante las celebraciones y a no mezclar alcohol con gasolina.

