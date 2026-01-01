Francia planea prohibir las redes sociales a menores de 15 años

Por qué NO darle un celular a niños menores de 12 años: Estudio revela 3 enfermedades que padecen

El gobierno francés busca proteger a los niños por la excesiva exposición frente a las pantallas y propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años a partir de septiembre de 2026.

La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Emmanuel Macron, quien declaró a principios de este mes que el parlamento debería comenzar a debatir la propuesta “desde enero”.

“Protegeremos a nuestros niños y adolescentes de las redes sociales y de las pantallas”, prometió Macron durante su discurso de Fin de Año a los franceses, asegurando que velaría “muy especialmente” para que este proyecto pueda “llegar a buen término”.

El proyecto de ley señala que “muchos estudios e informes confirman los distintos riesgos que causa el uso excesivo de pantallas digitales por parte de los adolescentes”.

Los niños con acceso ilimitado a internet están expuestos a “contenido inapropiado” y podrían sufrir ciberacoso o experimentar alteraciones en sus patrones de sueño, indicó el gobierno.

El proyecto de ley consta de dos artículos: el primero establecería como ilegal “la prestación por parte de una plataforma en línea de un servicio de red social a un menor de 15 años”. El segundo artículo propone prohibir el uso de teléfonos móviles en la escuela secundaria.

En Francia se prohíbe desde 2018 el uso de teléfonos celulares en preescolares y colegios de educación secundaria, pero hasta este año rara vez se aplica.

A principios de mes, el Senado francés respaldó una iniciativa para proteger a los adolescentes del uso excesivo de pantallas y del acceso a redes sociales, que incluye la obligación de contar con autorización parental para que los niños de entre 13 y 16 años se registren en sitios de redes sociales. La propuesta del Senado ha sido remitida a la Asamblea Nacional, que deberá aprobar el texto antes de que pueda convertirse en ley.