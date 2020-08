Transporte humanitario para trasladar recuperados de COVID-19 en Risaralda

Se puso en marcha en Risaralda un programa denominado "Transporte Humanitario" que lidera la gobernación del departamento, con el fin de ayudar a los pacientes que se han recuperado del COVID-19 y que no tienen como regresar a sus lugares de origen.

Y es que desde la secretaría de salud, se encontraron con un inconveniente cuando daban de alta a los pacientes que se recuperaban del coronavirus y que no tenía la posibilidad de regresar a sus viviendas, pues muchos no son de Pereira y Dosquebradas y debido a las restricciones de movilidad, no tenía cómo trasladarse hasta sus municipios, pues ante esto Javier Darío Marulanda, secretario de salud de Risaralda, confirmó que recibieron por instrucción del gobernador Víctor Manuel Tamayo, la petición de no abandonar a estas personas y transportarlos hasta sus residencias.

"En una reunión con el señor Gobernador, Victor Manuel Tamayo, acordamos, y por sugerencia de los equipos científicos, empezamos a observar que había pacientes que se recuperaban de COVID y de otras patologías, y que con la limitación que tenemos de movilidad intermunicipal y los nuevos lineamientos que establecen que las familias de los positivos tienen que quedar en cuarentena; se nos recuperan los pacientes y las familias no tienen cómo venir o no pueden, bien sea por la cuarentena o por problemas económicos", dijo el secretario de Salud, Javier Darío Marulanda.

Este programa que hoy cuenta con apoyo de los vehículos de la Gobernación y misiones médicas, también ayudará a los risaraldenses que estén en otras regiones del país y que sean recuperados del COVID-19, para que retornen al departamento.

