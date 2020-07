"Se debe evaluar cuáles personas tienen mayor posibilidad de beneficiarse"

Stella María Navarro, Magíster en Bioética, en diálogo con Caracol Radio, explicó los dilemas éticos a los que puede enfrentarse el personal médico en cuanto a la toma de decisiones técnicas, especialmente en momentos de escasez de camas UCI, donde deben priorizar la atención de un paciente por encima de otro.

"Para nosotros fue un llamado de atención enorme y digamos que, somos favorecidos en poder ver la dimensión que se podía llegar a tener en esta situación tan crítica, el darnos cuenta que países con muchos más recursos, con sistemas de salud más fuertes, sociedades mucho más estructuradas, nos advertía lo que podía pasar", manifestó.

• Pruebas clínicas de InnspiraMED iniciarán con 15 pacientes de Medellín



La discusión en Colombia ha sido amplia, el personal médico se ha preparado a través del estudio y la lectura para enfrentar una posible situación crítica, bajo todos los lineamientos y recomendaciones del Ministerio de Salud, entre ellas, la justicia distributiva, la transparencia, el derecho de información a la familia, las decisiones colegiadas y la posibilidad de recuperación que tenga el paciente.

"Hay un punto que es la justicia distributiva. Cómo hago yo para distribuir un recurso que es escaso entre personas que lo necesitan. Ponerlo en orden de llegada seria injusto, tengo que pensar no solo qué tanto lo necesitan, sino si la persona lo va a aprovechar, si va a lograr ese recurso cumplir el resultado para el que fue diseñado. Tengo que pensar no solo en lo que necesita el paciente, sino en que sí le sirva ese tratamiento o ese recurso. Si hay muchos factores que me dicen que no se va a beneficiar, o que por más que se aplique no tendrá una respuesta adecuada, se tendría que evaluar entre todas las personas cuáles tienen mayor posibilidad de beneficiarse", explicó.

• Invima autoriza pruebas en humanos de respiradores de InnspiraMED



La especialista aclaró que la distribución del recurso no implica que solamente se vaya a atender a quienes logren tener acceso, sino que, aunque pueda haber carencia, el acto médico y atención a los pacientes continúa bajo las condiciones disponibles.