Fenalco Cartagena reitera importancia de pruebas pilotos para el comercio

En atención a las difíciles circunstancias que está enfrentando el comercio organizado en la ciudad, ubicado especialmente en los centros y pasajes comerciales de Cartagena, Fenalco Bolívar, solicita a la Alcaldía que con la anuencia del Ministerio de Salud y Mininterior, se realicen las pruebas pilotos, de cara a una permanente y urgida apertura.

En Cartagena, son más de 1.700 establecimientos de comercio que se encuentran ubicados en centros comerciales. El 99% estaban prestando sus servicios antes del COVID-19 y a la fecha solo el 15% está en operación debido a que se encuentran en algunas de las actividades que el gobierno excepcionó desde el primer momento.

“Desde Fenalco, creemos necesariamente que esto no debe dar más espera, son 7.000 empleos que genera estos espacios, debemos reconocer que a la fecha no solo se ha duplicado el índice de desempleo en Cartagena, si no que se han perdido más de 35.000 empleos y hay que decir que la inmensa mayoría de ellos son del sector comercio y servicios” comentó Mónica Fadul, directora de Fenalco Bolívar.

Pequeñas y microempresas del comercio, hoy no cuentan con las posibilidades y alternativas para sostenerse y requieren de una pronta apertura. El Gremio, reconoce el trabajo sostenido y articulado que viene realizando el Distrito en cuanto a la rotación de pico y cédula de los ciudadanos, lo que permite tanto a la administración como a los administrados y comercios, verificar la movilidad, tranquilidad y seguridad con que las ventas del comercio se pueden hacer. Los aforos serán los autorizados, los protocolos están completos, y a su vez, la administración ha realizado algunas vistas de verificación sobre estos. Es hora de darle un empujón al comercio formal, el gran empleador de nuestro territorio.